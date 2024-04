Eliana Guercio contó todo sobre sus crisis con Chiquito Romero

Hace casi dos años Sergio “Chiquito” Romero y Eliana Guercio decidieron emprender la vuelta a la Argentina luego de más de una década viviendo en el exterior. Si bien en ese tiempo lograron afianzar su familia, no todo fue color de rosas.



Muchos pueden pensar que tener una vida de lujos y sin preocupaciones económicas, en el primer mundo, resulta algo perfecto. Sin embargo, el arquero y la mediática reconocen que tampoco es tan sencillo todo.

Eliana Guercio y Chiquito Romero.



En una charla con El Debate del Espectáculo, Eliana Guercio confesó que, si bien tiene una vida de felicidad junto con Chiquito Romero y sus hijos, tuvieron que atravesar también momentos muy duros y complejos viviendo en el exterior.



“Cuando estás en tu país es distinto, porque sentís que estás como en tu casa. Cuando estás en otro lado no es lo mismo, no terminás nunca de asentarte, por más que sea divino y sean países del primer mundo. Estoy todo el tiempo luchando con el idioma, que salvo el italiano, soy una bestia”, sostuvo Eliana Guercio.



“Recién ahora que estamos acá, estamos como más rutinarios. Yo ahora estoy mucho mejor porque esto de trabajar me devolvió a la vida. La pasé muy mal sin trabajar. Estando afuera necesitaba tener aunque sea un kiosco, me hubiese ido mejor. Me angustiaba mucho no hacer nada”, agregó la esposa de Chiquito Romero, que volvió a la Argentina para atajar en Boca.

Eliana Guercio y Chiquito Romero.



En ese contexto, Eliana Guercio hizo una profunda reflexión sobre a qué dedican su vida las esposas de los futbolistas, señalados en muchas ocasiones por su vida relajada y sin preocupación por la calidad de vida que tienen sus maridos, al mismo tiempo que mencionó el caso de Wanda Nara.



“Hace mal eso. La culpa es nuestra porque tenés que buscar la forma de hacer otra cosa. Yo tenía todas las posibilidades, pero me daba mucho miedo no conocer el idioma, las leyes o invertir y perder el esfuerzo de mi marido. Wanda fue una genia. Para mí también era como yo hasta que se dio cuenta y ahora hace de todo”, remarcó.