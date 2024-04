Antonio de MasterChef se fue de Salta para cumplir su sueño en Buenos Aires

Antonio López fue uno de los participantes que se ganaron el cariño del público en la última edición de MasterChef Argentina, la primera conducida por Wanda Nara. Es que, a lo largo de los programas, Antonio demostró no sólo tener un gran talento para la cocina sino mucha humildad y calidad humana.

El joven salteño de 21 años no llegó a la final de MasterChef, pero su entusiasmo por seguir avanzando no se apagó y, en los últimos días, Antonio mostró el capítulo uno de la nueva historia que quiere escribir en Buenos Aires junto a su mamá: poner un local de empanadas salteñas en la capital.

Lleno de esperanzas y expectativas, Antonio publicó un video en su feed de Instagram donde se lo ve junto a su madre despidiéndose de Salta en una última cena en un restaurante de comidas autóctonas, el primer paso para cumplir su sueño.

“Con mamá nos vamos a Buenos Aires”, anunció el ex participante del reality de cocina de Telefe. Y avanzó: “Será el comienzo de nuestro futuro, ya no hay más vueltas, ya no hay marcha atrás, es hora de luchar por nuestros sueños”.

Antonio fue uno de los participantes más queridos de MasterChef en 2023. Instagram Antonio López.

“Ojalá el video sirva de inspiración para muchos de ustedes.Hay momentos en la vida donde uno tiene que arriesgarse para poder tocar el cielo”, siguió el chico que emocionó a muchos con su historia de vida en 2023 desde la pantalla.

López aseguró que no tenía certezas de poder lograr su objetivo ni de tener la fortaleza para hacerlo: “Sin dudas es el desafío más grande que vamos a pasar. ¿Estamos preparados? Ninguno de los dos sabe. Pero lo que sí sabemos es que no importa desde dónde arranquemos”.

Antonio y su mamá quieren poner un local de empanadas salteñas en Buenos Aires. Instagram Antonio López.

“Tal vez lo hagamos durmiendo en el suelo, tal vez en el mejor hotel, pero mi mamá me enseñó que uno siempre puede salir adelante, no importa qué tan difícil sea”, señaló antes de indicar que es necesario arriesgarse y salir de la zona de confort. “Nosotros elegimos no conformarnos con la vida que tenemos y elegimos ir por más. Puede salir mal o puede salir muy bien, pero hay que intentarlo”, dijo.

Antonio de MasterChef y su entrañable relación con su mamá

A la vez, Antonio contó que en este camino que emprendió su mamá será clave. “Mamá será mi compañera, será mi socia, será la dueña de cada triunfo que nos toque pasar. Sé que en cada triunfo me va a felicitar y en cada derrota me levantará”.

Y cerró, emocionado: “No hay nadie por quien pondría las manos en el fuego, salvo por ella. Quiero hacerlo por ella, que allá viva una mejor vida, quiero darle la vida que tanto soñé y sé que lo vamos a lograr”. Días después, Antonio contó los avances de su proyecto y se mostró en viaje a Buenos Aires, con su madre, en su primer vuelo en avión.