"Tenía ataques": Jésica Cirio confesó cómo se sintió cuando se enteró que Martín Insaurralde la engañaba con Sofía Clerici

En septiembre del año pasado, Sofía Clerici, una mujer de 37 años dueña de un emprendimiento de lencería erótica, compartió imágenes de un viaje en yate por Marbella, España, junto al político Martín Insaurralde. Clerici no sólo dejó expuesto a Insaurralde teniendo relaciones sexuales con ella, sino también con las excentricidades de aquella travesía.

Las fotos y videos publicados por la influencer se viralizaron en cuestión de minutos y esto generó un gran malestar en la sociedad, quien lo acusó de enriquecimiento ilícito y que luego fue denunciado por esta razón a principios de octubre.

Una de las imágenes que se viralizaron en Internet en septiembre de 2023.

En aquellos días, salieron más detalles a la luz sobre la relación de Martín Insaurralde y Sofía Clerici. Parece que el exintendente de Lomas de Zamora le era infiel a Jésica Cirio desde hace tiempo, incluso cuando ella estaba embarazada de su hija, Chloe.

Después de este duro golpe en su vida, la exconductora de La Peña de Morfi dio vuelta la página y encontró el amor nuevamente con Elías Piccirillo. Cirio se encuentra sumamente enamorada de Elías y está en su mejor momento.

El nuevo novio de la modelo.

Este jueves, Jésica Cirio fue entrevistada en un móvil Intrusos y le consultaron que sintió cuando que vio las famosas imágenes de Martín Insaurralde junto a Sofía Clerici.

"Me descompuse y una pasa por todos los estados. Fue una sorpresa porque por más que sospeche o se entere cosas una dice 'no puede ser', pero también por algo me fui de mi casa y por algo tomé la decisión de que era momento de que tomemos caminos separados", reveló la modelo.

Mirá lo que dijo Jésica Cirio en Intrusos sobre la infidelidad de Martín Insaurralde con Sofía Clerici

"Fue un balde de agua fría. Estuve con psicólogo y psiquiatra desde el primer momento. Igual, yo terapia nunca le dejé. Tenía como ataques de llanto, momentos que no podía dormir o diferentes cosas que no eran habituales en mí", agregó Cirio.

En cuanto a su vínculo con el político actualmente, Jésica dijo: "No tengo relación con él. A mí se me desmoronó y se me vino el mundo abajo de un día para el otro. Me cambió todo. Fue como tratar de entender demasiado en muy poco tiempo".

"¿Te pidió perdón?", le preguntaron a Jésica y ella contestó: "me lo guardo para mí". Luego de esa pregunta, el cronista le consultó a la exconductora del programa de Telefe si "lo perdonaría", y ella respondió de la misma manera.