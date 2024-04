Muna Pauls se emocionó con el mensaje de una ex novia de Gastón Pauls por sus 15 años

Muna Pauls atraviesa por un presente movilizante, a raíz de una circunstancia única en su vida, de esas que marcan a fuego para siempre y que significan un verdadero antes y después. La adolescente todavía vibra alto por todo el significado de su reciente celebración de los quince años.

La hija de Agustina Cherri disfrutó a pleno de una fiesta espectacular, llena de estímulos por la presencia de sus seres amados, sus amigos y por la variedad de cuadros de entretenimiento, que se configuraron hasta de interpretaciones de ella misma en vivo y con artistas invitados con Fabiana Cantilo a la cabeza.

Dentro de todas esas emociones, Muna acaba de confesar que todavía le late el corazón a mil por hora por una dedicatoria muy especial, por un texto que publicó una ex novia de su padre Gastón Pauls. Una persona que se ganó un espacio en su cotidianidad a pesar de la ruptura de ese lazo amoroso con el actor.

Muna Pauls emocionada por el mensaje de Camila.

La adolescente subió a su cuenta de Instagram, donde posee una montaña de seguidores por sus dotes artísticas, una storie impresionante, que se compone de una foto espléndida abrazada a esta mujer: Camila Canicoba Jaimes. A eso le agregó una frase espectacular: "Lean este texto y lloren conmigo".

Así se pudo derivar en la publicación de la ex novia de Gastón, que no se perdió la fiesta más allá de ya no ser más la pareja de Pauls. En ese perfil digital, Camila redactó unas líneas tremendas. "Gracias por esta relación. Y digo 'relación' porque lo nuestro es único”, arrancó

En la continuidad de ese mensaje muy hondo, Jaimes describió todo lo que la une con Muna: “Va desde la amistad, hasta la hermandad, abunda la admiración y el reflejo y es que nos espejamos constantemente. Entendernos sin hablarnos y hablarnos para entendernos más y transformar".

La ex de Gastón Pauls le armó un mensaje muy bello.

Ya en el cierre, la ex de Gastón Pauls utilizó una concepción poderosa y absolutamente emotiva: "Transformar para trascender y estar acá. Siempre. Te amo Munita".