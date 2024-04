Gran Hermano 2023: Furia, ¿está embarazada?

Juliana Scaglione, mejor conocida como "Furia", es una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2023. Hace poco más de un mes, la jugadora conoció a Mauro Dalessio, uno de los nuevos concursantes que ingresó al programa junto a cuatro personas más, y su química fue inmediata.

Los jóvenes dieron el consentimiento a Big Brother en varias ocasiones y han tenido intimidad no sólo en las habitaciones, sino también en otros lugares de la casa, como la ducha y la bañera.

Pero las alarmas se encendieron en las últimas horas. La producción del reality tomó la decisión de que "Furia" se realizara análisis para evaluar su salud y rápidamente los rumores de embarazo surgieron.

La participante aceptó la propuesta de la producción de Gran Hermano 2023 y tuvo que empezar a cuidarse con la alimentación para no alterar los resultados de los estudios médicos. "Quiero festejar con dulce de leche, pero no puedo. Me gustaría que me dé bien el estudio", dijo en la sobremesa Scaglione luego de la Gala de Nominación.

La participante contó que se tenía que cuidar con la comida porque debía hacerse unos análisis. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Cuando le preguntaron por qué tenía que hacerse un análisis, "Furia" respondió con una de explicaciones conspirativas. "Ahora es solo agua, agua, agua. Porque como ustedes me votaron tanto me enfermaron y me agarró más la pancita", contestó la joven, haciendo referencia a que quedó en placa.

Luego de los dichos de "Furia" en el programa, las redes sociales se llenaron de comentarios: "Cómo que andan diciendo que Furia está EMBARAZADA y que por eso se hizo los chequeos con el medico hoy, KE"; "Cómo que Furia puede estar embarazada"; "Che, Furia porque se saca sangre. Jodeme que está embarazada, ahre".

Si bien, en las redes sociales se empezó a especular que la concursante esté transitando un embarazo, este malestar de la jugadora también puede tener que ver con el estrés, una intoxicación o una mala alimentación.