La categórica decisión que tomó Emiliano Pinsón a pesar de su enfermedad

Emiliano Pinsón sorprendió al mundo del periodismo al revelar que desde mediados de 2022 atraviesa la enfermedad del parkinson. La dura confesión la hizo en vivo en su programa radial Arriba, Carajo (Dsports Radio).

En este difícil contexto, comenzó a surgir rumores que abandonaría su trabajo como periodista, y sobre todo en la radio, para enfocarse de lleno en su tratamiento.

Tras las repercusiones de las versiones, fue el propio Pinsón quien salió a aclarar que seguirá trabajando pese a su enfermedad.

"Me muestran títulos de medios electrónicos con títulos catástrofe afirmando que dejo el trabajo y que me queda poco tiempo de vida. ES UN ERROR, NO LEAN SOLO TÍTULOS", comenzó expresando en sus redes sociales.

Acto seguido, contó qué cambiará de su rutina para seguir trabajando: "Sigo trabajando, solo cambié de horario, me aconsejaron no madrugar. Sigo en TV a partir de la semana que viene por la noche. Tengo un Parkinson con atrofia sistémica que PUEDE terminar en la muerte después de muchos años", aclaró.