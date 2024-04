Camilú presentó una canción con Muna en su Live Session Vol. 2

Luego de haber lanzado junto a Karina, La Princesita, el Vol.1 de sus Live Sessions, CAMILÚ continúa versionando sus canciones y nos sorprende en nueva interpretación junto a una artista que nos dejará a todos enamorados con su talento y dulce voz.

En esta oportunidad, CAMILÚ nos presenta “Una Lagrima y Un Beso” junto a MUNA, quien con tan solo 15 años y una incipiente carrera por delante, lanza oficialmente su primera canción, junto a otro artista.

Este cruce de artistas se dió gracias a Instagram, luego de que Camilú escuchara cantar a MUNA su canción "La Luna y La Miel", en un auto junto a su madre, Agustina Cherri -el padre de Muna es el actor Gastón Pauls-. Esto generó un acercamiento entre ambas artistas, que luego concluyó en la colaboración de la sesión de “Una Lagrima y Un Beso”.

Muna y Camilú presentaron esta versión de Una lágrima y un beso.

“Grabar Una Lágrima y Un Beso con Muna fue de lo más especial que hice en muchísimo tiempo. Tiene un talento increíble, pero más allá de eso ella es mágica, dulce y amorosa. Yo tenía su edad cuando empecé a darle más lugar a la música en mi vida y algo de eso también me revolvió un montón de emociones. Recordé que ella compartió esta canción hace un tiempo en su Instagram y entonces me dieron muchas ganas de invitarla. Muna es de las artistas con más futuro en nuestro país y cantar esta canción con ella es un honor inmenso y me emociona un montón”, contó CAMILÚ.

Mirá el video de la canción de Camilú y Muna

La joven chubutense se ha destacado en la escena musical contemporánea, recientemente nominada a los Latin Grammy 2023 en la categoría "Mejor Álbum Tradicional Pop" por su aclamado disco "Que Me Duela". Con participaciones en eventos de renombre como el Festival Internacional de la canción de Viña del Mar y el Lollapalooza Argentina, CAMILÚ ha capturado la atención del público con su voz única y su repertorio distintivo.