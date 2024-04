Oscar Martínez analizó la realidad del país y fue lapidario

Hace años que, desencantado del país, Oscar Martínez decidió vivir en Europa y dejar atrás la Argentina, a donde vuelve cada tanto para presentar películas, trabajar en proyectos y visitar a sus seres queridos. Y, en las últimas horas, el actor reafirmó su visión poco optimista acerca de la realidad nacional y fue lapidario.

Oscar Martínez extraña el país que “ya no es”, donde la educación pública y la salud de calidad eran motivo de asombro internacional. A la vez, el artista no ve perspectivas de crecimiento ni se muestra esperanzado como su colega Guillermo Francella. Sino todo lo contrario: para Martínez, el país no parece tener arreglo.

“Hace tres años y medio que me instalé definitivamente en Madrid. He venido, por supuesto, a visitar a mis afectos, a mis amigos, a mis hijos, a mis nietos. Pero cuando yo vivía aquí, desde hace bastantes años extrañaba ese país, en el que uno se crió, en el que uno se formó, en el que uno vivió”, dijo el actor, en diálogo con BDA (América TV).

Argentina era, según Oscar Martínez, “un país extraordinario”, con movilidad social ascendente y “una esfera pública modelo a nivel mundial”. “Vino Einstein en el 57 a estudiar el fenómeno educacional argentino, teníamos una salud pública de una calidad superior?, estábamos entre los cinco países con más ingreso per cápita del mundo”, enumeró.

Oscar Martínez volvió a la Argentina para presentar la serie "Bellas Artes", de Cohn y Duprat. Instagram Oscar Martínez.

Pero todo se perdió y hoy el actor señala que “es muy doloroso, muy penoso” el deterioro que se debe, según él, al propio pueblo argentino y sus representantes. “Evidentemente hemos hecho las cosas muy mal. Ni hablar de la casta política, muchos de los cuales siguen hablando y pontificando, y uno dice ‘pero si este señor o señora formó parte de este gobierno o de este otro’. Estuvieron siempre y nadie se hace cargo”, señaló.

“Y la sociedad tampoco, hemos elegido mal, no hemos tomado nota de que se nos estaba llenando el barco de agua y que íbamos a naufragar. Y llegamos a una situación muy extrema y muy triste”, agregó Martínez en el programa que conduce Fabián Doman.

Oscar Martínez, lapidario con el panorama argentino. Captura TV.

La opinión de Oscar Martínez sobre la actualidad nacional

Hoy, Oscar asegura sentirse “estremecido” por la escalada de violencia y de ataque verbal con la que se manejan los gobernantes, encabezados por el presidente actual, Javier Milei, que usa Twitter como campo de batalla, pero que abarca a todo el arco político.

“Me estremece el grado de confrontación salvaje, la descalificación brutal, la violencia con la que se atacan dirigentes de distintos sectores. En los países que están mejor, las políticas de estado son innegociables. ¿Por qué no se puede lograr un acuerdo sobre cinco cuestiones básicas?”, cerró Oscar Martínez, indignado.