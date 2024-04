Laurita Fernández reveló si Nicolás Cabré fue tóxico en la relación

No hay dudas de que Nicolás Cabré es uno de los galanes más importantes de las últimas dos décadas en la televisión argentina. Alguna vez, incluso, se llegó a hacer una especie de selección con las mujeres bellísimas que supo conquistar. Una de ellas fue Laurita Fernández.



La bailarina y conductora fue pareja del actor y cómo no olvidar aquel cruce histórico en la pista del Bailando con Soledad Fandiño, quien le dijo que si no la conocía que le preguntara a Nicolás Cabre, en ese momento su pareja.



Lo concreto es que la relación duró tres años y se distanciaron definitivamente en diciembre del año 2021. Ahora, luego de que cada uno rehiciera su vida, Laurita Fernández habló en profundidad de los motivos por los cuales terminaron su romance.



En una charla con Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la bailarina y conductora respondió una pregunta muy picante, referida a algunas presuntas actitudes del actor.



“¿Fue tóxico?”, le preguntó Rodrigo Lussich a Laurita Fernández, quien no dudó ni un segundo en aclarar la historia. “No, si me pasó de ir dándome cuenta a través de los años qué me hace bien a mí y qué no”, contestó.

Nicolás Cabré y Laurita Fernández.



La artista reconoció, al mismo tiempo, que en la relación con Nicolás Cabre tuvo que ir cediendo en algunas situaciones, para luego darse cuenta de que no era feliz. “Pero no porque el otro tenga una falla o algo que no catalogue de tóxico, sino en ceder en un montón de cosas que después me di cuenta de que no era feliz de esa manera”, explicó.



Por último, Rodrigo Lussich ironizó y reveló cuál habría sido uno de los detonantes para que la relación con el actor se terminara. “Lo volvías loco porque estabas todo el día con el pianito”, le recordó el conductor. “Sí, cuando algo me gusta soy de estar mucho en lo mío”, cerró Laurita Fernández.