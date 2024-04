La filosa acusación de Horacio Cabak al hablar de su baja de La Jaula de la Moda luego de 12 años de labor

Tras 12 años de labor en La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine), Horacio Cabak quedó fuera del clásico programa, y el conductor lanzó una filosa acusación en contra de la producción del ciclo.

En declaraciones a Intrusos (América), Fabián Medina Flores, quien fue compañero de Horacio Cabak en La Jaula de la Moda, deslizó que había tensión entre la producción y el conductor. En tanto que al ser consultado por Karina Iavícoli, el exmodelo remarcó: "Yo terminé mi contrato el 31 de diciembre. Nunca más hablamos (con la producción). Quedaron en llamarme...".

Además, Cabak se encargó de remarcar que su actual desempeño en LN+ no le impide desarrollar proyectos en otros canales, como el que tenía en La Jaula de la Moda. "No tengo limitaciones por parte de La Nación y no tenía contrato de exclusividad en La Jaula. Decisión de ellos. Nadie sabe nada desde hace un mes. La situación, de gris no tiene nada. Tendrán que explicarlo ellos, yo no renuncié", acusó el conductor.

Por otro lado, sobre su dinámica de trabajo, Horacio Cabak argumentó en marzo en charla con LAM (América): "Cada vez que me llegó una posibilidad interesante dije que sí, pero nunca dejé un programa. Cuando yo me fui de un programa es porque se terminó el programa, porque se terminó el contrato, o cuando me echaron, como en Polémica en el bar".

Horacio Cabak quedó fuera de La Jaula de la Moda. Foto: Instagram @horaciocabak.

Y para dejar en claro su posición respecto a su rol en La Jaula de la Moda completó: "Yo no sé lo que es renunciar. Todos mis contratos los cumplí. No te renuncio nunca. No renuncie a La jaula de la moda. Cuando me llamaron de LN+, me pidieron exclusividad, y les pedí seguir con La jaula de la moda, si no competimos, y me dijeron ‘tenés razón’".

De esta manera, Horacio Cabak sentó su posición respecto a su salida de La Jaula de la Moda y responsabilizó a la producción por no haberse vuelto a contactar con él, más allá de que su contracto finalizó a fines del año pasado.