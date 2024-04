Jorge Lanata reveló cuándo vuelve PPT y cuál será la llamativa participación de Javier Milei en el programa

En su pase con Eduardo Feinmann, Jorge Lanata reveló este miércoles cuándo vuelve Periodismo para Todos, más conocido como PPT, a la pantalla de El Trece. Además, el conductor comentó cómo será la llamativa participación de Javier Milei en el clásico programa de actualidad y análisis político.

Tras contar que la fecha de inicio de PPT será el 9 de junio, Jorge Lanata explicó: “Tenemos un mes y una semana de preproducción, ahora estamos empezando con la escenografía, también a llamar a la lista de gente para ver si va a laburar o no”.

A su vez, si bien Lanata anticipó que la escenografía de PPT será parecida a la del año pasado, aclaró que habrá "pantallas de distintos colores que van cambiando cuando cambia el tema”.

Por otro lado, Jorge Lanata remarcó: “No hay sketches este año, va a haber un Milei que viene y me habla todos los programas. Viene y me cuenta proyectos que tiene”.

De esta manera, el conductor dejó entrever que no será el propio Javier Milei quien participe en PPT, sino probablemente un imitador que interactuaría con el periodista.

También este miércoles, el líder de Lanata sin filtro cuestionó a Milei por su enfrentamiento con la prensa al argumentar: “Yo estoy de acuerdo cuando dice que el periodismo es un profesión tan corrupta como cualquier otra, en eso tiene razón. Ahora él tiene que tener en cuenta que es el presidente, él no habla como presidente, habla como si fuera un particular y no es un particular. No se puede pelear con cualquiera, porque es muy despareja la pelea”.

Además, en este sentido Jorge Lanata cuestionó que Javier Milei mencione a los comunicadores a quienes desprecia. “Para mí ahí él se equivoca. Menos se puede pelear con nombre y apellido, porque el tipo se pelea con ponele conmigo, y pasa un loco y e pega un palazo en la cabeza, solo porque él lo dijo, para quedar bien”, sentenció el conductor.