Yanina Latorre confesó por cuántos miles de dólares tendría sexo con un desconocido

Se sabe que Yanina Latorre no anda con vueltas a la hora de declarar. Sin filtro, la mujer de Diego dice lo que siente en cualquier situación. Una vez más, la panelista de LAM tocó un tema filoso, siendo en este caso el monto que le gustaría recibir para tener relaciones sexuales con un desconocido.

Luego de hablar del futuro de Marcos en Gran Hermano, comenzó la charla. La que tomó la posta en relación a lo que harían y el valor que tiene el dinero en sus decisiones, fue Nazarena Vélez: "A mí si me ofrecen 300 mil o 400 mil dólares voy. La saco por adelantado". Luego, se sumaron las demás panelistas.

"Yo por 300 mil dólares duermo con el tipo, lo baño, me acuesto, pero no te entro a Gran Hermano", manifestó de forma contundente Yanina Latorre en relación al monto que recibiría por tener sexo, pero siempre firme en la decisión de no ingresar nunca a la casa más famosa del país.

Latorre no eludió un tema aspero

Recordemos que, hace unos días, Yanina Latorre se cansó de Flor Vigna y decidió mandarla al frente contando quiénes fueron sus amantes, luego de que se hicieran eco de las declaraciones contra Sabrina Rojas, a quien responsabilizó de su ruptura con Luciano Castro.

"Y sí, tuvo un montón que ver. Creo que había una intención muy grande de que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos. Y terminó influenciando", comentó Yanina Latorre, antes de destapar la olla de los amores de Flor Vigna.



Yanina también arremetió contra Flor Vigna

"¡Esta está usando a Sabrina Rojas para vender su nuevo tema y ahora dice que se separó por culpa de ella! ¡Qué conchuda que es Flor Vigna! Va al Bailando y atiende a Lourdes Sánchez, atiende a Noelia Marzol… Ella se olvida que se cogía a Mati Napp y que se cogía a Pedro Alfonso…", reveló la esposa de Diego Latorre.