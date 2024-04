Oriana Junco fue atacada en un boliche y mostró sus heridas: "Esto fue un botellazo"

Oriana Junco sorprendió a sus seguidores al realizar una fuerte denuncia en sus redes sociales. La mediática contó detalles de la violenta agresión que sufrió el fin de semana en un boliche de Palermo.

"Esto fue un botellazo que me tiró Barby Di Rocco con el costurero Capri, los chorros del vestuario de Vanesa Show", expresó junto a una foto que muestra cómo le quedaron los brazos. Además, explicó que su representante también recibió un botellazo en la cabeza.

"Les cuento, el viernes fui a Peuteo con mi equipo que trabaja conmigo, Yamil y demás, éramos siete personas. Canté, como siempre, Peuteo es como mi casa. Estaba Barby Di Rocco, que sí sabía obviamente que no iba. Estaba Capri, todos delincuentes, sentados afuera", expuso dando a conocer la identidad de los atacantes.

"Cuando yo estaba adentro, viene Yamil, mi asistente, y me dice: ‘Mirá, me atacaron en el baño, me quisieron golpear’. Me los marca, y era Capri, un viejo teñido de rubio, con otro chico más. Toda la gente que estaba en el cumpleaños de Barbara Di Rocco estaban todos pasados. (...) Es la gente que se maneja con ella, chicas que venden drogas en la calle y andan armadas, son bravísimas", agregó.

"Se empezaron a tirar con vasos, con botellas, a mí me golpearon, a Yamil le rompieron la cabeza. Todo fue dentro del boliche. Nunca nadie hizo nada", detalló sobre el hecho de violencia que sucedió dentro del boliche.

Además, lamentó que la policía no se llevara a ningún detenido: "No los agarraron, ellos siguieron cantando, chupando, tomando como si nada. Así que Yamil hizo la denuncia, yo no porque ya me voy del país. Llamamos a la policía para poder retirarnos del lugar, porque había como 25 personas afuera, todos armados, todos drogados", concluyó.