Mirtha Legrand reveló el sensible motivo por el que aún trabaja: "Huyo de la..."

Mirtha Legrand es historia viva y la figura más importante de la televisión argentina. A sus 97 años, la diva se mantiene activa, siempre con entusiasmo y su lengua filosa. Y en la última emisión de su programa, Chiquita abrió su corazón y dio a entender por qué no quiere retirarse: el trabajo no solo le da placer, sino que es su medicina para escaparle a la soledad.

La revelación de Mirtha Legrand se dio mientras en la mesa debatían el tema de la depresión y José María Muscari, uno de los invitados, le preguntó cómo se llevaba con la tristeza. “¿Te ponés triste algunas veces, Mirtha?”, quiso saber el director.

“Sí, sí”, reconoció Mirtha y, acto seguido, hizo un racconto de las pérdidas de su vida que aún la golpean: “La falta de seres queridos, la falta de mi hijo, de mi hermana, de mi hermano, de mi marido”.

“Me quedé muy sola. La soledad es terrible, pero la supe vencer. El trabajo me ayudó muchísimo”, explicó la conductora de El Trece y señaló: “Yo ahora podría no trabajar, y, sin embargo, es algo que me gusta, me hace bien”.

Mirtha Legrand habló a corazón abierto en su programa. Captura TV.

Y Mirtha dijo más: “No lo hago por salud, lo hago porque me da placer, porque me hace bien y huyo de la depresión seguramente, sin darme cuenta. Nunca fui depresiva. La vida ha sido muy generosa conmigo”.

“Yo empecé a los 14 años, siempre me fue bien, la gente me ha querido. A mí se me llenan los ojos de lágrimas, me gusta mucho el contacto con la gente, no lo hago por dinero, lo hago por mi espíritu, siento que le doy placer a la gente”, se explayó la Legrand, sobre su extensa trayectoria, y añadió: “Yo debo ser el único caso en el mundo de alguien de mi edad que sigue trabajando”.

La "mesaza" del sábado 30 de marzo de Mirtha Legrand. Instagram Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand criticó la política empobrecedora del actual gobierno

Además de sensibilizarse por temas personales, Mirtha Legrand indicó lo mal que la pone la pobreza en la Argentina, en ascenso desde las políticas de ajuste feroz y despidos masivos implementados por Javier Milei.

“A mí me deprime el país, saber que hay gente que no come. Me deprime saber que hay gente que no come, me deprime muchísimo. Yo siempre pienso en el chiquito que está en la casa y le dice al padre: ‘Papá tengo hambre’. Lo digo porque lo siento". No lo digo porque estoy en la televisión, para que me quieran más. Todos esos chicos que se quedaron sin comer…”, dijo la diva. Mirtha Legrand habló de la pobreza a raíz de los despidos masivos de Javier Milei.

Y Legrand se preguntó: “¿Dónde va toda esa gente que han despedido? ¿Qué se hace? Son miles de personas. Es terrible lo que estamos viviendo. Hay que pensar en los demás". "Me da rabia, me da rabia porque este es un país riquísimo y esto no debería pasar", cerró Mirtha, muy crítica.