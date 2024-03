Zaira Nara confesó la verdad sobre lo que pasó en su reencuentro con Paula Chaves

Desde hace un tiempo, la amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves se quebró tras una discusión, que coincidió con la etapa en que la hermana de Wanda Nara comenzó su romance con Facundo Pieres, ex de la esposa de Pedro Alfonso. En los últimos días, ambas coincidieron en un desfile y la modelo confesó cómo fue el desalentador reencuentro.

“Compartimos agencia, gimnasio, supermercado. En el desfile no charlamos, pero sí nos saludamos”, aclaró Zaira Nara en diálogo con un móvil de LAM (América). Luego, ante la insistencia del cronista para obtener detalles sobre el encuentro con Paula Chaves, la entrevistada retrucó: “¿Vos te crees que yo voy a ponerme a contar en una nota lo que hablo? En un desfile, en un evento, la realidad es que no podés tener una charla muy profunda”.

Por su parte, a mediados de enero Chaves había aclarado sobre su vínculo con Nara en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece): “Escucho muchas cosas. Yo siempre preferí decir que era una cosa nuestra, privada. A veces escucho que dicen: ‘Cómo puede ser que ella después de tantos años…’. Esto es algo nuestro, es un vínculo de muchos años, donde pasaron muchas cosas previas, donde yo me sentí incómoda. Ella en un momento se empezó a alejar de mí y fue ahí donde no me sentí cómoda. No voy a estar yo mendigando y remando una amistad cuando tal vez del otro lado siento un freno. Obviamente, está el cariño, pero siempre queda que yo me alejé”.

Además, en esa entrevista Paula Chaves remarcó que le señaló a Zaira Nara que iban a terminar distanciadas por el polista. “Le dije: ‘Esto indefectiblemente nos va a pasar’. Se lo avisé. Le dije: ‘Nos vamos a terminar separando y yo ahora no me estoy sintiendo cómoda por como vos estás reaccionando’”, recordó.

Paula Chaves y Zaira Nara siguen distantes. Foto: Instagram @chavespauok.

Sobre la tensión con Paula Chaves, Zaira Nara comentó en diálgo con Intrusos (América): "A mí todo me afecta. Es imposible que diga que no me afecta”.

En esa oportunidad, Nara ratificó que no hay vínculo con Chaves y explicó: “Me duele y es un tema delicado, que lo mantengo en la intimidad porque me parece que ya hablé mucho. Ya hablé todo lo que tenía que decir y ya no tengo nada más que agregar. Con todo respeto, no quiero hablar más de un tema que me duele mucho y, la verdad es que para mí hay cosas que se guardan en la intimidad”.