La prueba que Paula Chaves y Zaira Nara se acercaron para limar la pelea: dónde se encontraron

Muchas veces no parece, incluso hay gente que piensa que los famosos viven una realidad paralela a la del resto, pero si bien la fama o el dinero pueden brindar otras posibilidades, algunas relaciones que parecían armoniosas terminan en problemas. Zaira Nara y Paula Chaves son la prueba de que una larga amistad se puede enfriar.

Zaira está en pareja actualmente con un ex de Paula, lo que generó que el vínculo entre ambas primero se complique y luego se rompa definitivamente. Esto es complicado no solamente por la amistad que las dos tenían, sino también porque Zaira es madrina de una de las hijas que Chaves tiene con Pedro Alfonso, pareja que está consolidada hace ya muchísimos años.

Si bien no había habido indicios de un posible acercamiento entre ambas, las dos son muy queridas por sus seguidores y es por eso que ciertas coincidencias levantaron la sospecha de que la amistad podría volver a estar presente entre Chaves y Nara. Esto se dio a que apareció una imagen de una campaña de fotos en la que las dos parecían estar posando sus pies juntas, una al lado de la otra.



La foto de la discordia

La foto se conoció en la cuenta de Instagram Gossipeame, en la que también se vio a Mery del Cerro, amiga de ambas y que formó parte de la campaña, y que en la campaña tenía puestas las mismas botas que Zaira. Pese a la alegría de los fans, la cuenta manifestó que suelen compartir prendas debido a que ambas tienen el mismo trabajo.

"Yo a Pau la amo, a ella y a sus hijos. Estamos en un momento donde no hay vínculo, no te voy a mentir. Yo lo respeto, sobre todo en relaciones tan intensas y tan cercanas que pueden pasar por algo así, no sé qué va a pasar el día de mañana. Mi sentimiento está intacto", indicó Zaira Nara en Socios del Espectáculo hace algunos días sobre Paula.



Mery y Pau en plena campaña

Por último, y en diálogo con el mismo programa, Chaves sostuvo: "Sí vi y escucho muchas cosas. Yo siempre preferí decir que era algo nuestro, algo privado. Esto es algo nuestro, es un vínculo que llevó muchos años y pasaron muchas cosas que me pusieron incómoda, que ella se alejó y eso me terminó de incomodar".