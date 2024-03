Javier Milei atacó a un conocido actor publicando una foto falsa, no la borró y ni siquiera pidió perdón

En las últimas horas, Javier Milei quedó envuelto en un escándalo con Esteban Lamothe al publicar una foto falsa del conocido actor. El presidente posteó en su cuenta de Instagram una imagen del artista en cuestión, achacándole vivir de subsidios, y el protagonista de aclamadas películas como El estudiante salió al cruce.

La controversia se generó porque Javier Milei subió a sus redes sociales una foto de Esteban Lamothe enseñando su mano con el cartel "Basta Milei", a lo que el mandatario comentó: "Las manos que piden subsidio". Acto seguido, el mandatario comparó con las manos lastimadas de un trabajador y escribió: "Las manos que pagan los subsidios".

El engañoso posteo de Javier Milei sobre Esteban Lamothe. Foto: Instagram @javiermilei.

En medio de las repercusiones, Lamothe salió a aclarar los tantos y demostrar que la imagen que posteó Milei fue editada. "La foto que circula con la leyenda en mi mano que dice “Basta Milei” esta armada por alguien. ES FALSA. Acá dejo la original para que vean. Señor Presidente, por favor deje las redes un ratito y dedíquese a gobernar. Gracias", escribió tajante el actor.

Además, Esteban Lamothe contó que la foto originalmente fue compartida por él una publicación por el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, por lo que en su mano se lee su nombre, Raúl Esteban.

Esteban Lamothe salió a aclarar los tantos tras el posteo de Javier Milei. Foto: X @estebanlamothe.

Indignado por la situación, el artista reclamó: "Y por favor ??no me llamen más de los programas porque no voy a hablar de una foto falsa, que está armada, no me interesa pelear por esta red con nadie, no lo sé hacer, yo discuto en persona, cara a cara, con respeto y para sumar".

Finalmente, Esteban Lamothe interpeló a Javier Milei para que se disculpe, diciendo: "Acá la fotó y el tuit original. Sigo esperando que retire su foto y pida disculpas por el grave error que cometió. Gracias". Por el momento, el mandatario no ha bajado la imagen del artista que publicó este viernes.