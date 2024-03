El peor momento que Benjamín Rojas vivió con una actriz en un set: "Nos besamos y..."

Si bien actualmente Benjamín Rojas lleva su carrera por los carriles de la comedia, el actor tiene en su haber un largo recorrido como galán, faceta con la que le tocó besar a infinidad de actrices en diversas escenas románticas.

Sin embargo, gracias a la magia de la televisión y el cine no todo es lo que parece y de eso puede dar fe Benjamín Rojas, quien en su paso por Poco correctos (El Trece) recordó una desagradable anécdota con una compañera en medio de una jornada de grabación.

“Benja, te seguimos hace un montón de años, hiciste un montón de cosas y te vimos chapar fuerte con actrices muy lindas. Me intriga saber… en alguno de sus besos de novela, ¿te has puesto nervioso por alguna actriz? ¿O te daba nervios porque era muy grosa y te sentías por ahí inseguro?”, quiso saber la panelista del ciclo al lanzarle la “pregunta poco correcta”.

“No, eso no, pero me pasó… Voy a contar una que es graciosa, pero no puedo decir el nombre”, empezó el ex Rebelde Way y, para darle más cuerpo al recuerdo, se levantó del sillón para escenificar lo sucedido con esa artista a quien no quiso mandar al frente.

Benjamín Rojas recordó un mal momento con una actriz a la hora de grabar una escena romántica. Instagram Benjamín Rojas.

“Uno piensa, idealiza los besos y cuando estás laburando es otra cosa. Estábamos esperando entre toma y toma, corren la cámara, estaba ahí, fijamos el texto y empieza...”, empezó Rojas, haciendo como que fumaba.

“Yo estaba así y dije ´se prendió un pucho, espero que ahora se clave algo, un chicle, vamos a esperar´ Bueno, vamos, filmamos, tira el cigarrillo y… ¡pum!”, siguió, dando a entender de que el chape se dio así nomás, sin caramelo de menta de por medio, por lo cual terminó “comiéndose” el humo.

Benjamín Rojas actualmente actúa en Escape Room, en cartel en la Calle Corrientes. Instagram.

“Una cosa es en el boliche a las tres de la mañana y otra 11 y cuarto de la mañana de un martes”, comentó Benjamín, que tenía algo más para agregar: “Fui y le dije a la asistente ‘che, pasale una pastilla porque me está matando’, pero era por el cigarrillo”.

Y Benjamín Rojas concluyó, entre risas: “Así que, ojo, que los besos en tele se ven muy lindos, pero a cuidar los aromas, una cepilladita de dientes”.

Benjamín Rojas fue el primer actor que besó Brenda Gandini en la ficción

En febrero de 2023, en un divertido ida y vuelta con su colega y amiga Micaela Vázquez, Brenda Gandini contestó preguntas de los usuarios de Instagram y recordó cómo fue el desopilante momento de su primer beso en una ficción, en este caso, Floricienta.

¿El actor? Benjamín Rojas, uno de los grandes galanes que tuvieron las series televisivas producidas por Cris Morena.



“Fue la primera persona con la que me besé, pobre. Era como: ‘Señora, abra la boca’. ¡Pobre Benja! Le tocó una piba que no abría la boca. Por favor. Ahora las ves a las chicas de 17…”, recordó Brenda Gandini, y aclaró que nunca pasó nada más con Benjamín. "Lo adoro, lo quiero, siempre muy buenos compañeros, nunca nos gustamos”, aclaró. Brenda Gandini y Benjamín Rojas en Floricienta.

“Aparte, siempre recuerdo lo buen compañero que fue, enseguida muy buena onda, tratándome bien, abriéndome al grupo, porque una cosa es un grupo más grande, otro es como medio de adolescentes que estaban ahí como viviendo un momento donde Floricienta era una ola impresionante”, agregó.