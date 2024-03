Bizarro: El Tucu López estaba haciendo una nota y… ¡se tuvo que ir para trabajar de bombero!

Pocos lo sabían hasta el momento. El Tucu López es bombero voluntario hace un año y trabaja en el cuartel de San Isidro. Desde allí, le dio una nota a Mariana Fabbiani, cuando ocurrió algo inesperado: ¡sonó la alarma y tuvo que salir rápidamente por una emergencia!



“Este actor, durante 8 meses, estuvo poniendo el cuerpo, simplemente por su vocación de servicio. ¿Qué te llevó a meterte en esto y cuánto tiempo te llevó prepararte para ser bombero?”, le preguntó la conductora de América.



“La instrucción es un año. De hecho, esta noche llegan los nuevos aspirantes, que arrancan con lo que estaba haciendo yo hace un año, más o menos”, comenzó contando El Tucu López. “Yo siempre quise ser bombero. Y ya teniendo la edad que tengo (43), dije: ‘No voy a dejar para después, para cuando no esté más, las cosas que me quedan pendientes’”, confesó luego.



La vocación del actor nació desde sus días viviendo en Tucumán, cuando era apenas un chico. “En Tucumán, yo tenía un cuartel cerquita de mi casa, a cuatro cuadras. Y flasheaba cuando venía salir las autobombas. Veía a los muchachos adentro y, no sé, me quedó algo en el alma y dije: ‘Vamos a cumplir los sueños’”, recordó el actor.



“Hace faltar tener mucha vocación, muchas ganas. Si no lo sentís, no durás. Por un lado, hay mucha adrenalina. Y por el otro, está bueno saber que vas a dar una mano en una situación complicada”, explicó El Tucu López.



“Somos bomberos voluntarios, no cobramos un mango. Muchos de mis compañeros y compañeras terminan de laburar ocho o nueve horas y se vienen para acá. Yo estoy haciendo la obra Sinvergüenzas, estoy de gira, y cuando no estoy en esa, vengo para el cuartel”, agregó sobre el estilo de vida que conlleva dedicarse a ser bombero voluntario.

El Tucu López es bombero voluntario. Foto: @tuculopez.



“Acá en el cuartel de San Isidro tenés que cumplir 52 horas de guardia mensuales, más una guardia de 12 horas obligatoria de fin de semana y, además, tenés que quedarte a dormir una vez por semana en el cuartel. Y a todo eso se suma que no podés no venir al cuartel por más de 72 horas”, reveló el actor.



En plena nota con Mariana Fabbiani, comenzó a sonar la alarma y El Tucu López tuvo que abandonar el móvil para ponerse los elementos de protección y subir al cambió de bomberos junto a sus compañeros del cuartel para asistir a una emergencia.