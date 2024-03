Ángel de Brito reveló cómo se puso Tinelli cuando le preguntaron si se separó de Milett

Este viernes, antes de que finalice la emisión de LAM, Ángel de Brito contó al aire que habló con Marcelo Tinelli para preguntarle sobre los rumores de crisis con su pareja, Milett Figueroa. Desde hace días se viene diciendo que podrían estar cerca de una ruptura, por lo que decidió consultarle.

“Había muchos rumores y me pedían información sobre la pareja de Marcelo Tinelli y Milett, que no se mostraron nunca más juntos desde el casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin. Y si no están las redes, para nosotros pasa algo enseguida”, comenzó diciendo Ángel de Brito.

“Hoy le pregunté a Marcelo, que teníamos unos temas para hablar, y me dijo ‘no, para nada, no estoy separado’”, explicó el conductor de LAM. Con esto, Marcelo Tinelli despejó las dudas de que estaría en plena crisis con su pareja.

Luego le explicó a sus angelitas cómo se dio la charla: “Le pregunté ‘¿estás separado?’. Y me dijo ‘no, para nada’. ¿Si le creí? No, para nada. Pero bueno, yo voy a la fuente y pregunto. Si me dice ‘sí’, digo ‘sí’. Si me dice ‘no’, digo ‘no’”.

Luego, el periodista de América sentenció la información detallando: “Estamos en el móvil donde esta Marcelo que está en el desfile de la marca de ropa de la hija. Si no va con Milett, está separado. Veremos”.

Desde hace varias semanas se viene rumoreando que Milett Figueroa se encontraría embarazada y estaría esperando un hijo de Marcelo Tinelli. Por estos días, el conductor de LAM también respondió a este interrogante, luego de ser consultado por sus seguidores en Instagram.

Los rumores de crisis entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

“¿Milett está embarazada?”, fue la consulta que un usuario le hizo llegar. A lo que el conductor de LAM no dudó con la respuesta que plasmó en sus historias de Instagram: “No”, sentenció, sin dejar lugar a las especulaciones que surgieron.