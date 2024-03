Tras la polémica, San Isidro confirmó que recibirá al Lollapalooza

Este jueves Ramón Lanús, el nuevo intendente de San Isidro, criticó con firmeza a la anterior gestión del partido a cargo de Gustavo Posse. Durante su discurso, exponiendo distintos hechos del anterior intendente del lugar, mencionó al Lollapalooza asegurando que en las ediciones anteriores el festival generaba pérdidas.

"En 2023, este evento generó ingresos al municipio por 20 millones de pesos, y gastos por no menos de 60”, disparó el mandatario en clara referencia al exintendente, agregando que "no vamos a aceptar los centenares de entradas de cortesía que recibía el Municipio”.

Finalmente este viernes el propio municipio de San Isidro aseguró que "San Isidro va a recibir al Festival Lollapalooza y la Municipalidad de San Isidro va a cobrar lo que corresponde", haciendo referencia a los 200 millones de pesos que había reclamado anteriormente, exponiendo que el cachet anterior era solamente de 20 millones.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, criticó duramente a la anterior gestión.

"Luego de conversaciones entre la Municipalidad de San Isidro y la organización del festival Lollapalooza, queremos dar la buena noticia de que se ha llegado a un acuerdo y se va a realizar el evento", agregaron en un comunicado oficial.

"Los organizadores pagarán las tasas indicadas en la ordenanza fiscal, lo que permitirá al Municipio cubrir los costos asociados a la prestación de servicios municipales durante el festival", explicaron antes de finalizar el comunicado en donde expresaron sentir "un gran honor recibir a un festival de este nivel".

Qué artistas tocarán en el Lollapalooza 2024

En cada edición, el Lolla reúne a más de 330.000 amantes de la música, más de 100 músicos y artistas de otras disciplinas, y más de 50 propuestas gastronómicas en el Hipódromo de San Isidro, un enorme espacio verde para disfrutar de lo mejor de la música desde el mediodía hasta bien entrada la noche, viendo el atardecer al aire libre y disfrutando de los shows principales bajo las estrellas en un ambiente lleno de entusiasmo y entretenimiento de primer nivel.

Blink 182 es uno de los platos fuertes del Lollapalooza.

Encabezan un line up histórico colmado de talento, grandes nombres, música de todo tipo de géneros, tanto internacional como nacional, así como nuevas figuras: Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, The Offspring, y Thirty Seconds to Mars.