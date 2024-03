Gastón Ricaud: “La cultura abre cabezas y la quieren sacar para que eso no suceda”

Mientras compartían el rodaje de El hombre inconcluso en Misiones, el recuerdo de Rafael Bruza les encendió las ganas a Víctor Laplace y Gastón Ricaud de trabajar juntos en teatro. Ambos estaban haciendo espectáculos del dramaturgo y actor santafecino que falleció en febrero de 2021. El primero, Rotos de amor; el segundo, La denuncia. “Empezamos a hablar y Víctor me contó que tenía una obra de Sandra Franzen, que era la pareja de Bruza. Me dijo que era muy preciosa, muy poética… La leí y quedé encantado. Y como él es una persona que siempre va al frente, que está todo el tiempo con proyectos y cosas, seguimos insistiendo para hacerla y estamos a punto de estrenar”, cuenta Ricaud en diálogo con MDZ.

Y sobre su colega, detalla: “Víctor va a cumplir 80 años y está cargado de energía, de proyectos y va para adelante. Es un gran gran compañero a pesar de que es un actor con muchísima trayectoria. Es muy generoso. Todo es aprendizaje y placer. Trabajar con él es un honor. Lo admiro como persona y como actor por todo lo que ha hecho en su carrera. Me encanta laburar con él y estar a la par… porque eso es lo que te hace sentir”.

La obra que protagonizan es El sentido de las cosas, una comedia en la que un viejo poeta se encuentra con un joven en una isla del Paraná en medio de una implacable crecida. Se ponen en la piel de dos navegantes que están a la deriva buscando su destino y es una excusa para hablar de las cosas que duelen y, también, de las que alegran el corazón y dan esperanza en tiempos turbulentos.

Los reconocidos actores se ponen en la piel dos navegantes a la deriva que buscan su destino e indagan sobre el sentido de las cosas / Foto: Nacho Lunadei

- Momentos agitados son los que se viven hoy en la Argentina con la cultura, ¿qué pensás de lo que está pasando?

- Qué te voy a decir… La obra trata sobre un poeta que se exilia a una isla para vivir en el medio de la naturaleza, justamente harto de los políticos que usan a los a los artistas para figurar o para sumar un punto, no por el interés de la cultura en sí. Casi siempre fue así el tema. Obviamente que estoy espantado con lo que pasa ahora, me parece una cosa aberrante todo lo que se quiere hacer tanto con el cine, como con el teatro. Como si fuera un gasto para el presupuesto de Nación el tema de la cultura, cuando en realidad debería ser un gasto porque es algo indispensable para la sociedad. Pero claro, como la cultura enseña y abre cabezas, obviamente que la quieren sacar para que eso no suceda. Estoy espantado y estamos muy dolidos todos los artistas en general, tanto de la música, del cine, del teatro… queremos resistir haciendo lo que amamos. Cuando escuchamos los anuncios obviamente nos duele, nos pone muy tristes y nos invita a no bajar los brazos, pero bueno… se hace todo más difícil.

- En tu caso, ¿qué te da alegría y esperanza?

- Esperanza me da hacer lo que amo y sentir la libertad de hacerlo. Aunque sea difícil, aunque a veces los artistas nos podamos dar lujos y a veces no tengamos para comer. Es así, pero seguimos insistiendo en hacer lo que amamos, porque en realidad también creemos que es nuestra función. A través de una obra, como en este caso, podemos hacer que la gente se olvide un poquito de los problemas y de todo, que escuche un buen texto que tenga que ver con la sensibilidad, con el amor, con la vida, que pueda recordar de dónde venimos… no olvidarnos de cosas muy importantes como justamente el amor, el escuchar al otro. Y me da alegría hacer lo que hago, mi familia, mis amigos…

- La gente va al teatro a distenderse, ¿vos con qué actividades lo hacés?

- También con lo mismo. Con el deporte, yendo al teatro, al cine… con todo lo que es entretenimiento, pero con contenido. No soy consumidor de TikTok pero no va por ahí. Lo que nos da la cultura es justamente un poco más de contenido, un poco más de profundidad, que estas cosas cotidianas que hacemos o videitos para simplemente entretenerse. Acá hay contenido. Sandra Franzen escribió una gran obra de teatro en homenaje a todos los dramaturgos santafesinos. Y ahí está la diferencia, te vas mucho más cargado cuando cuando hay contenido, cuando hay sensibilidad y cuando hay humor también, porque la obra tiene mucho.

- Hay algo que queda resonando en la cabeza del público durante la vuelta del teatro a la casa.

- Claro, el teatro te abre la cabeza, siempre te va a dejar algo. Siempre vas a volver con más herramientas que cuando te fuiste de tu casa que dijiste “uy no quiero salir”. Bueno, hiciste el esfuerzo, saliste y fuiste a un acto único e irrepetible. Te da herramientas y te abre la cabeza y eso es lo que no se quiere. Eso está claro. Sin entrar en detalles de política y es algo casi mundial. La cultura siempre fue eso, la protesta, el abrir los ojos, que no se compre cualquier cosa. Si mirás a Roger Water, él siempre te canta la posta de cómo son las cosas, no lo que te dicen o lo que nos quieren vender todo el tiempo. Te pongo miles de ejemplos: la pandemia, todo lo que nos mintieron; la guerra de Israel con Palestina… Nos llega lo que nos quieren mostrar, como lo de las Torres Gemelas que decían que era un ataque terrorista y fue un auto atentado comprobado, clarísimo y del que no se habla. Está bueno saber, que la gente sepa que nos mienten todo el tiempo. En un teatro no te van a mentir, en un canal de televisión, sí… o en un diario. Después, está en cada uno cuando se encuentra con la almohada a la noche ver qué es lo que lo hace feliz y lo que no. Yo como con lo que puedo, no lo que quiero, pero hago lo que quiero, que es lo más importante. Por eso, también frenar un poquito la cabeza en eso de que quiero tener más, de que quiero tener guita, de que quiero ser exitoso… porque es todo el tiempo eso.

Víctor Laplace y Gastón Ricaud comparten escena con el músico Gonzalo Domínguez / Foto: Nacho Lunadei

- Mucho de eso se ve en redes sociales.

- Si, los chicos necesitan tener likes, necesitan verse de una forma que no es la realidad. Entonces, después… ¿cómo frenás eso o cómo agarrás a una persona y la metés al teatro o a ver una película? Dedicarle un tiempo a eso o simplemente dedicarle un tiempo a una práctica donde respirás… A la gente le cuesta salir del celular y cree que la vida es eso, la vida es otra cosa mejor o, por lo menos, lo que se ve ahí no es la realidad.

- Es difícil desconectar cuando pareciera que los teléfonos se convirtieron en una extensión de la mano.

- A todos nos cuesta. Recién en un colectivo pensaba que estamos volviendo a ser el proto hombre, el mono que venía agachado… Estaban todos con el celular encorvados. Justo yo no porque venía pensando en otras cosas, pero a veces también agarro el teléfono y soy parte de esa. Ya no estamos más erguidos, vamos caminando mirando para abajo. Mirá los cuellos, las cervicales de la gente… capaz que volvamos a agacharnos (se ríe).

- ¿Vamos camino a la involución?

- Si profundizamos, claro que estamos involucionando. No aprendemos más. Si ves a los soldados israelíes bailar en las escuelas o andar en las bicicletas de los chicos que quedaron todos descuartizados, decís “no hay vuelta atrás”.

Para agendar

El sentido de las cosas

Andrés Bazzalo dirige a Víctor Laplace y Gastón Ricaud en "El sentido de las cosas" / Foto: Nacho Lunadei

Estreno. Domingo 17, a las 19:30, en el Centro Cultural de la Cooperación – Sala Solidaridad (Av. Corrientes 1543, Buenos Aires). Repite todos los domingos. Entradas en Alternativa teatral.