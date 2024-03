Gianinna Maradona tildó de cobarde a Luis Ventura y piensa llevarlo a la Justicia

La relación entre Luis Ventura y Dalma y Gianinna Maradona cada vez es peor. El periodista se mostró en contra de las hijas del futbolista, pero Gianinna no se quedó callada e hizo un fuerte descargo en el que lo llamó “cobarde” y que lo pondrá de nuevo en manos de la Justicia.

Frente al inicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona este pasado martes en A la tarde, por América TV, pusieron sobre la mesa el tema y Luis Ventura señaló que tanto Gianinna Maradona como Dalma Maradona eran las responsables del cuidado del exfutbolista y no Rocío Oliva.

Descarga de Giannina Maradona.

Gianinna Maradona en una de sus historias de Instagram compartió un chat sobre la causa de su padre en el que Maxi Pomargo y Leopoldo Luque hablan de ellas. La hija menor del astro mostró la conversación con un mensaje claro para Luis Ventura, quien fue etiquetado. “Escuchá los audios que están en todos lados y también en la Justicia. Informate para así poder informar”.

Por supuesto que Luis Ventura no se iba a quedar de brazos cruzados y le contestó a la hija del 10 en A la tarde una vez más que no habla de ellas. “En ningún momento se las nombró, pero ellas insisten en involucrarme, en hacerme responsable de generar situaciones de desinformación”.

Gianinna Maradona confronta a Luis Ventura.

De hecho, el periodista negó hacer referencia a Giannina y Dalma Maradona de que no hayan cuidado a su padre y luego afirmó que “el reparto de la plata y de los patrimonios no son parejos. Para dos personas de los herederos, fortuna y buen pasar y hay tres que no tienen esa plaza”. El periodista también reafirmó que ninguna de sus hijas estuvo con su padre poco antes de morir y sus propios compañeros le señalaron que ese es el motivo por el que las hermanas lo confrontan. “No, hace años que me descalifican todo el tiempo”, dijo Luis Ventura.

Más tarde, Gianinna Maradona se enteró por su mamá y sus amigos de que Luis Ventura le había contestado e hizo un fuerte descargo en su historias de Instagram. “Recién entro a mi casa después de un día más que intenso, ahora voy a buscar el programa, pero en vez de responderte y mañana hacerte un programa por qué no dejas de ser cobarde y me dejas notificarte. No tengas miedo. Gritar tus verdades en la TV y sin fundamento, ya pasó de moda. Por suerte, tu archivo te pondrá solito. En la Justicia Sí, en la TV no , porque yo no quiero ser el mono de tu circo”.

Ella también le hizo ver a Luis Ventura que sus propios colegas lo dejan en evidencia. Por eso Gianinna Maradona compartió una imagen de Karina Mazzoco al lado del periodista. “Necesitaba reírme con ruido”.