Evangelización fitness: Tomás Holder volvió a generar polémica por sus comentarios discriminatorios

Tomás Holder viene compartiendo en sus redes sociales el cambio de vida que decidió encarar. Supuestamente alejado de lo mundano, el ex Gran Hermano se muestra como una persona que está en búsqueda de lo espiritual, dejando de lado lo exterior y abocado a su ser interno.

Igualmente, estas declaraciones distan mucho de lo que expresa últimamente en sus redes. El fin de semana, el influencer convocó a cientos de sus fanáticos en un reconocido shopping de Palermo para regalarles frascos de creatina y proteína. Luego, realizó polémicas declaraciones sobre la apariencia física de las personas.

"Quiero guiarlos a todos para que se puedan amar y querer como vinieron a este mundo. Que se preocupen por su físico, que entiendan que estar mal físicamente es no amarse. No podés tener una fuckin panza y decir que te amás y te respetás. Literalmente, si te amás no te descuidás físicamente", expresó contundente.

Pero eso no fue todo. En las últimas horas, Holder continuó con su evangelización fitness. Siguiendo con su intención de convertirse en un verdadero gurú de la vida sana, la mayoría de las veces sus declaraciones terminan generando controversia.

Tomás Holder. Foto: Instagram @tomasholder_

En un video que compartió, resumió lo que un joven debería dejar de lado para "cambiar el mundo" y, sobre todo, su estilo de vida. "Es fácil: te levantas a las cinco de la mañana todos los días, levantas tu fucking culo de esa fucking cama, te vas al gimnasio, entrenás. Ni bien llegas del gimnasio, te ponés a leer: lees un libro. Ni bien lees el libro, te ponés a trabajar, te ponés a cambiar el mundo, te ponés a cambiar tu fucking vida", comenzó expresando.

Luego, llegó el polémico comentario. "Después de eso, dejás a todos tus fucking amigos panzones y pobres que te invitan a salir de fiesta, te invitan a perder el tiempo, y no vas a llegar a una fucking mierda haciendo esas cosas. Y después de eso dejás de perseguir a las mujeres, dejás las drogas, dejás el alcohol. Y ya está. Te curraste la vida, bro", finalizó polémico.