Rocío Marengo redobló sus dardos contra Karina Mazzocco con un duro descargo

Luego de que en el programa A la Tarde (América), dialogaran nuevamente con Patricia, la mujer cuyo ADN determinó que es hermana de Rocío Marengo, la modelo estalló contra la conductora del ciclo, Karina Mazzocco; y compartió un duro descargo desde las redes sociales.

El vínculo entre Marengo y Mazzocco venía complicado desde que en A la Tarde hablaron de su relación con Eduardo Fort, y de sus deseos de ser madre. “Simplemente, no puedo ser madre. Lo buscamos, pero, ¿sabés qué feo es tener que aclarar esto? Basta de decir que no quedé embarazada porque él no quiere. Eduardo lo busca como cualquier pareja, todos los días. No hace falta entrar en detalles. Conductoras como Karina Mazzocco hablando de por qué no soy madre. ¿Cómo se va a meter? ¿Se va a meter en mis óvulos y después llamás para pedir pauta? Es muy injusto”, cuestionó la modelo hace un par de semanas entrevistada por LAM (América).

Luego de que Patricia haya confirmado que irá por la parte de la herencia que le corresponde, Rocío Marengo estalló otra vez contra el programa de Karina Mazzocco, y tras agradecer las muestras de afecto que recibió y aclarar que seguirá con su perfil bajo alejada de los medios, disparó: “Si tienen dudas, la familia tiene un abogado, que es César Carozza. Cualquier duda lo pueden consultar con él, que él sabe mi versión. Yo elijo hoy no hablar y agradezcan que no estoy hablando porque muchos podrían salir heridos. No es una amenaza, es un comentario”.

Redoblando su tono de ironía, Marengo cargó contra Mazzocco al enfatizar: “No me digas que empezó Karina Mazzocco y ya está hablando de mí". Mientras que acompañando al posteo escribió: "Kari, ¿tan caliente estás porque no te habilité la pauta? ¿Querías platita de la fábrica de la familia de mi pareja? Criticame y defenestrame, no me jodés. ¿A vos te jode que no te dieron pauta?".

Karina Mazzocco, en medio de una confrontación con Rocío Marengo. Foto: Captura de video América TV.

Además, Rocío Marengo contó que Karina Mazzocco llamó a su pareja, Eduardo Fort, para pedirle una pauta publicitaria de Felfort. “Obviamente estaba yo al lado y le dije ´de ninguna manera. Esta señora se metió con mis óvulos y con mi infertilidad. Señora, primero usted tiene que saber que el señor tiene una pareja. Y hablamos. Y yo le dije que no te dé ninguna pauta. Y ahora me estás haciendo mier... en un programa hablando sin saber y metiéndote con una familia que no es del medio. Estoy harta de que se me suban todas a mis espaldas. Flaca, tengan una vida propia. ¿Por qué se cuelgan de la mía? Yo soy feliz, estoy tranquila, soy ama de casa, no quiero que me nombren en los medios”, insisitó la modelo.

Por último, Marengo remarcó: "Tengo un carro de minas colgadas de mí. Estoy sorprendida. No pensé que mi carrera había sido tan potente”.