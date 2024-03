Mimi Alvarado contó desde qué año está siendo tratada psiquiátricamente

En una charla a corazón abierto en el programa de Mariana Fabbiani en América, Mimi Alvarado, la pareja de Luciano El Tirri, habló como nunca antes de su salud mental y reveló hace cuánto tiempo está medicadas.



“Estoy medicada hace 12 años, desde cuando trabajaba con Franco en Confrontados”, contó. “¿Siempre es la misma medicación?”, le repreguntó la conductora. “Sí, es la que me ayuda por un nivel de ansiedad que yo tengo heredado por mi abuela. Imaginate que yo vengo del Caribe, de donde todo el mundo es feliz. Allá no es tan común que haya una persona que se medica”, continuó Mimi Alvarado.



“Desde chiquita ya venía con mambos. En el colegio era muda, no hablaba. Soy virginiana y soy tímida, esa es mi esencia real. Era muy tímida, no hablaba y me tuvieron que cambiar de colegio”, recordó la pareja de Luciano El Tirri.



“Después me volví hipocondríaca. Tenía un primo que fue el primer niño en salvarse de cáncer en el cerebro. Se murió, pero por un accidente. Él siempre iba de vacaciones a mi casa y hablaba de quimioterapia, contaba que se le caía el pelo. Yo era una niña de 12 años. A mí se me caía un pelo, no sabía lo que era la quimioterapia, y pensaba que tenía cáncer. Sobrepensaba mucho las cosas. Eso te lleva a un estrés. Ahí te deprimís y tu familia te pregunta qué te pasa. Yo llegaba al colegio llorando porque pensaba que me iba a morir”, agregó.



En un momento, Mimi Alvarado recordó qué le había dicho su madre en su afán de intentarla ayudarla, aunque sin utilizar las palabras más adecuadas. “Un día mi mamá me dijo: ‘Si tú sigues así, llorando, te vas a volver loca’. Tenía 12 años. Yo sobrepensaba tanto que decía: ‘Me voy a volver loca, me voy a volver loca’. Ahí fue peor”, comentó.



“Años después, antes de venir a la Argentina, cuando tenía 22 años, un vecino tuvo un infarto; yo empecé a sentir cosas también (gesto de taquicardia) y empecé a pensar que me iba a morir. Eso me dio un estrés tan fuerte que me dio un ataque de pánico, algo que para mí era desconocido. Pensaba que me iba a morir y nadie entendía nada”, añadió Mimi Alvarado.

Mimi Alvarado contó desde hace cuánto tiempo está siendo tratada pquiatricamente. Foto. @marielitamimi.



Asimismo, la pareja de El Tirri recordó cuál fue el momento de quiebre, en el que ella y su familia entendieron que necesitaba ayuda profesional. “Mi mamá habló con mi papá, que era muy estructurado. Yo siempre estaba feliz, pero en ese momento no quería ver a nadie, no quería comer. Mi papá me llamó. Me dijo: ‘Hija…’ y me puse a llorar. Ahí me dijo que tenía que ir a un psiquiatra, algo muy incómodo en el Caribe”, reveló.



“Me diagnosticaron la Depresión del Panda, que te viene de tanto sobrepensar, de la nada, porque no es que se me había muerto alguien. Fui yo misma”, concluyó Mimi Alvarado en la charla en la que contó todo sobre su salud mental.