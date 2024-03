El desconsolado posteo de Maru Botana en el día en que su hijo Facundo cumpliría 16 años

Desde sus redes sociales, Maru Botana compartió este martes un sentido mensaje dedicado a su hijo Facundo, quien falleció en 2008 y este 5 de marzo hubiera cumplido 16 años. Estamos hablando del sexto hijo de la reconocida pastelera, quien sufrió muerte súbita cuando tenía solo seis meses y estaba bajo el cuidado de sus abuelos.

“Hoy, cumplirías 16 años y estarías acá, pensando en cómo festejar. Qué loco cuando me pongo a pensar que muchas cosas hubieran sido distintas. Cómo me enseñaste a vivir el momento y a disfrutar de las cosas de la vida, hasta la más pequeña, hasta la que quizás me cuesta más”, comenzó Maru Botana en la carta que pubicó en sus redes sociales.

Junto a una foto de su pequeño bebé, la cocinera continuó: “Miro atrás y ese camino que me parecía complicadísimo, donde la mochila con piedras era imposible de levantar, se me alivianó. No sé cómo ni de dónde saqué las fuerzas para seguir, pero creo que del cielo y del amor de todos. Gente que lo vivió conmigo, personas hermosas que hoy me ven y se emocionan. Muchas mujeres que comparten el mismo dolor, sin importar el cómo ni la edad. Mujeres que, al igual que yo, hoy sienten que les cortan un brazo. Y hay que seguir”.

El sentido mensaje de Maru Botana a su hijo Facundo. Foto: Instagram @marubotanaok.

Sobre el final del escrito, Maru Botana conmovió a sus dos millones de seguidores en las redes sociales al expresar: “Es durísimo el camino y, hasta a veces, oscuro, porque la muerte de un hijo no tiene explicación. Los hijos son todo, son tuyos, son tu amor y das todo por ellos. No es fácil ser mamá, pero que la vida te los saque de repente es un dolor tan grande e inimaginable que es imposible de superar”.

En pocas horas, la publicación de Botana en las redes sociales recibió el apoyo indondicional de sus fans, y también de figuras de la escena pública como Carolina "Pampita" Ardohain, Evangelina Anderson y Claudia Villafañe, quienes respondieron a la pastelera con gestos de afecto.

Una postal reciente de Maru Botana junto a sus hijos. Foto: Instagram @marubotanaok.

Además de Facundo, Maru Botana es madre de siete hijos que son su motor de vida: Agustín, quien ahora tiene 25 años; Lucía, de 23; Matías, de 21; Sofía, de 19; Santiago, de 17; Juan Ignacio, de 14 y María Inés, de 12.