Tras el ADN positivo, la hermana de Rocío Marengo reclama una herencia millonaria

Luego de varios análisis de ADN, se determinó que Rocío Marengo tiene una hermana. Una vez confirmada la noticia, Patricia agradeció ser escuchada y reveló que irá en busca de una millonaria herencia que le corresponde.

En diálogo con A la Tarde (América), la mujer se refirió a su relación con Rocío y enumeró las posesiones que la familia heredó de parte de Alejandro Marengo, padre de ambas. "En realidad, lo primero que quería era ir por mi origen. Y tengo entendido que las herencias son irrenunciables y, como tal, no voy a renunciar a lo que me corresponde.

Sobre el vínculo con su hermanos, expresó: "No sé si quiero charlas con ellos. Tengo muy buenos abogados. Mi abogada se va a encargar cuando sea el momento. Ellos nunca aparecieron para que yo pueda encontrar mi origen. Si nunca aparecieron, no creo que aparezcan ahora", sostuvo Patricia.

Luego, criticó con dureza a Marengo: "A mí no me tiene que dar una oportunidad, solo tiene que dialogar conmigo sobre los bienes de mi padre. Conmigo y con mi hermano Juan Alejo. Mis hermanos van a tener que responder ante la Justicia de qué manera ellos tienen esos bienes a nombre de ellos", agregó amenazante.

En este sentido, Patricia acusó a sus hermanos de querer alejarse por el dinero que podría reclamar. "No sé cómo hicieron para decir que deje todo atrás, que no me reconozca, porque ellos pensaban seguramente en que yo les iba a sacar algo que era de ellos. Pero yo no le saco nada a nadie. Todo lo que tengo me lo gané con mi trabajo. Cuando hablamos con mi abogada sobre las herencias, ella me dijo que son irrenunciables", insistió Patricia.