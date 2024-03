Por qué Mario Pergolini no quiere usar WhatsApp: "Me parece una..."

Con su estilo personal, Mario Pergolini supo forjar una carrera en los medios por la que, todavía hoy, a sus 59 años, el calificativo de “transgresor” todavía le calza, a pesar de que el referente de la televisión y la radio de los noventa esté en otra etapa de la vida.

Es que, avanzado el siglo XXI, Mario Pergolini logró lo que (casi) nadie: independizarse de los mensajitos y audios de WhatsApp. Así lo aseguró el empresario a Fernando Dente, en su visita a Noche al Dente (América TV), mientras repasaba “el disco de su vida”.

La insólita revelación de Pergolini se dio luego de que sonara “Yo soy tu amigo fiel”, el tema de Toy Story que durante años cerró Cuál es, emblemático ciclo radial que condujo Mario en las mañanas de la Rock and Pop junto a Eduardo de la Puente y Marcelo Gantman.

“Cuál es terminaba con este tema y fue durante 19 años primero en radio. Nosotros teníamos todas las mañanas 700 mil personas escuchando”, recordó el alma máter de Cuatro Cabezas, dándole pie a Dente a indagar en su presente. “Desde muy joven fuiste jefe, líder de proyectos, ¿es verdad que en tu productora hay una regla que después de las siete de la tarde nadie se escribe con nadie?”, quiso saber el conductor.

Mario Pergolini le reveló a Fer Dente que no usa WhatsApp. Captura TV.

“Sí, no WhatsApp…”, arrancó Pergolini, y avanzó: “No tengo WhatsApp, hay una especie de esclavitud ahí...”. Y mientras sonaban aplausos en el estudio, Mario explicó por qué no está dispuesto a bajarse la app más extendida.

“Me parece que es como una charla eterna y todo el mundo piensa que ya no puede vivir sin él. Y los jefes y los no tan jefes también, creen que pueden decirle al otro algo a cualquier hora porque es solo Whatsapp”, señaló Mario, que hace 12 años que no hace televisión.

Mario Pergolini no quiere "la conversación eterna" que se da por chat.

Sin embargo, hacia el final de la charla el empresario aclaró que hace uso de ciertas redes sociales, aunque con reservas: “Tengo Instagram pero no dejo que pongan comentarios”. “¿Y Tinder?”, disparó Fer Dente. “Tinder no se tiene, Tinder se consulta”, cerró Mario, divertido.

Andy Kusnetzoff contó cómo padeció a Mario Pergolini como jefe

En noviembre de 2023, Andy Kusnetzoff recordó en Perros de la calle cómo padeció a Mario Pergolini como jefe en La TV Ataca, donde arrancó como productor de muy joven. "Yo tenía 21 años, era el más chico de todos y estaba ahí. Sin título, era el productor creativo”, contó Andy.

Sobre las burlas de mal gusto de las que fue víctima, el conductor rememoró: “Me llamaron a la reunión creativa. Voy, 21 años, una oficina chiquita en Canal 9. Estaba Mario, estaba (Diego) Guebel, estaban todos los capos y yo que era el más chico y que recién empezaba, pero (decían) 'que venga Andy a tirar ideas'”. Andy Kusnetzoff recordó en Perros de la calle cómo fue trabajar con Mario Pergolini en sus comienzos.

Y para graficar lo que pasaba entre esas cuatro paredes, Kusnetzoff contó: “Entonces, en un momento era: uno tiraba una idea y si no te gustaba te ponían el encendedor y un Axe (hace el gesto de apuntar un desodorante a la cara) y salía una llamarada como que 'noooo'. Me crié en la cancelación”.