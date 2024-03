El Teatro Griego Frank Romero Day celebró por primera vez la elección de Vendimia Para Todos

Este lunes 4 de marzo, la comunidad LGBTIQ+ hizo historia al haber realizado por primera vez la elección de la Vendimia Para Todos en el Teatro Griego Frank Romero Day. El próximo domingo 31 de marzo, se celebrará este evento en la discoteca Wabi Fun Club, ubicada en Luján de Cuyo, y contará con importantes artistas nacionales e internacionales.

Cada uno de los candidatos por la corona recibieron al público en la entrada del Teatro para contar sus propuestas y pedir el voto de la gente. Algunos de los proyectos que propusieron cada uno de ellos fueron: visibilizar el trabajo de los que hacen posible vendimia; enfocarse en la salud mental, trabajando en conjunto con una psicóloga; promover el arte drag, etc.

Mirá lo que nos contaron los candidatos de Vendimia Para Todos

Desiree Velazquez, una de las aspirantes, manifestó su felicidad por la inclusión de transexuales, lesbianas, gays, bisexuales, drag queens y más, a la celebración cuyana: "Significa ganar un espacio que deberíamos haber tenido desde hace un montón de tiempo. Es seguir reivindicando nuestros derechos y ganar espacios".

Con respecto a la posibilidad de realizar en otro año la fiesta completa de la Vendimia Para Todos en el reconocido espacio cultural, la candidata dijo: "Queremos tener la fiesta completa acá (Teatro Griego Frank Romero Day). De todas maneras, se disfruta más en Wabi porque la comunidad es la que va al lugar, directamente. A veces la entrada a la Fiesta de la Vendimia no es tan accesible, entonces mucha gente no puede venir y disfrutar de esto que es vendimia. Pero la fiesta en Wabi es una fiesta más social. Si bien estaría bueno que se hiciera acá la vendimia, no dejo de reivindicar que tengamos una fiesta aparte para disfrutar".

Gabriel Canci organiza este importante evento. Créditos: Juan Ignacio Blanco/MDZ.

El sistema de votación fue muy diferente al del sábado 2 de marzo, jornada en la que se eligió a la reina y virreina de la vendimia. En este caso, cualquier persona podía acercarse a votar a unas maquinas para emitir su sufragio de manera electrónica.

Finalizado Coronados de historia y futuro, la propuesta teatral y musical de Pablo Mariano Perri, Gabriel Canci se subió al escenario y agradeció esta oportunidad que, en palabra del productor de moda, se trata de "un milagro". Asimismo, remarcó la importancia de contar con el apoyo familiar sea cual sea la orientación elegida por cada uno.

El rey y las reinas de la Vendimia Para Todos 2024. Créditos: Juan Ignacio Blanco/MDZ.

Después de presentar a cada uno de los candidatos, Canci anunció a los ganadores de este año: con el 95 % de los votos, Abigail Visedo fue elegida reina nacional de la Vendimia Para Todos; Omar Arrigo se convirtió en el nuevo rey con el 28,69 % de los sufragios. Por último, Diva Kaluba resultó electa reina drag con el 42,95 % de los votos.

Abigail Visedo es bailarina independiente, recepcionista en un centro de estética y tatuadora principiante. El rey, Omar Arraigo, es Técnico Superior En Relaciones Públicas; trabaja como masoterapeuta y en comercio. Además es Estudiante de Biodescodificación y bailarín de folclore. Diva Kaluba, nueva representante drag es también multifacética: docente, empresaria, actriz y conductora.