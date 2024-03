El polémico nombre que Lizy Tagliani le puso a su perrita y que generó revuelo en las redes

Siempre que Lizy Tagliani habla deja tela para cortar, ya sea por su historia de vida o por sus desopilantes anécdotas. Una mezcla de ambas se dio en una reciente entrevista con Infobae, en donde hizo una revelación que generó revuelo.



Sucede que la capocómica contó el polémico nombre que le puso a una de sus perritas. “Tengo otra perrita, Gerarda, que también la rescaté”, comenzó relatando Lizy Tagliani en una entrevista con María Laura Santillán para Infobae.



“¿Gerarda es por Sofovich?”, le preguntó la periodista, tal vez sabiendo por dónde iba el asunto. “Sí, pero no quiero decir… Le puse así cuando yo no era conocida. Yo leía las noticias y sabía que Gerardo tenía un problema en una pierna por un accidente”, explicó la capocómica.



“Y Gerarda tiene un problema en una pierna. Por eso se llama así. Era lo que se decía. Después lo conocí y bueno…”, agregó luego Lizy Tagliani, ante una María Laura Santillán que no quiso acotar demasiado al respecto de la insólita historia.



El fragmento de la entrevista fue reproducido por Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de Canal 13. Allí, los conductores expresaron que le creían a Lizy Tagliani, pero le arrojaron un palito a la entrevistadora.

Lizy Tagliani le puso "Gerarda" a su perrita por Gerardo Sofovich.



“Está bien. Ella dice que no sabía. Es noble Lizy. La que estaba fascinada era María Laura Santillán, que es más mala que la peste. Si hay alguien que no conoce ni la nobleza ni la bondad, es María Laura Santillán”, comentó Rodrigo Lussich.



“Además, ella es la que le pregunta si era por Sofovich, porque podría haber dicho Gerardo Romano, Gerardo Rozín…”, remarcó Adrián Pallares. “Claro, ‘es por Sofovich y la pierna, ¿no?”, acotó Rodrigo Lussich. “¡Qué mala que es!”, remató el conductor uruguayo.