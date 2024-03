Nick Carter volvió a la Argentina en una noche que revivió su era Backstreet Boy

Nick Carter regresó a la Argentina en solitario, con un show único en el C Complejo Art Media, que apeló a la nostalgia, a la reivindicación del rock y a la energía en escena, en el marco del Who I Am Tour. El miembro de la icónica banda de los ’90, se había presentado en el país junto a los Backstreet Boys, por última vez, el 7 de marzo del 2020, hace cuatro años.

“Bienvenidos al Who I Am Tour”, aclamó el cantante estadounidense al comienzo de su show, dando indicios de que se venía una noche en la que la música ochentera se volvería a poner en valor. “Lo que haremos esta noche es comenzar por el 28 de enero de 1980, cuando nací. Cuando era un pequeño niño me sentaba al lado de la radio o veía MTV, y escuchaba toda esta música que me inspiró a ser el artista que soy hoy”, reveló Carter.

Así fue que, luego de una presentación muy arriba, acompañado por su baterista y un tecladista que también hacía los coros, Nick reversionó los clásicos Everybody Wants To Rule The World, de Tears For Fears, y Don’t You, de Simple Minds. Estas canciones icónicas del rock de los '80, según contó el artista, lo inspiraron a dedicarse a la música.

Nick arribó al escenario luciendo traje y corbata, mientras entonaba sus temas como solista. Foto: PH @fer.redes

En la previa, la banda local Pulso Crítico fue la encargada de abrir el evento, presentando temas de su álbum Mar de Huellas, y animándose a reversionar un hit del pop internacional: Bad Romance de Lady Gaga, pero con su estilo power rock. El público, que había copado el espacio desde temprano, en la espera de su ídolo, empezó a calentar motores de la mano de Pulso Crítico, banda que se llevó todos los aplausos gracias a la poderosa voz femenina al frente.

De traje blanco, corbata y camisa negra, Nick Carter llegó al escenario, acompañado por los potentes gritos de las fanáticas que siguen su carrera desde que era un adolescente. El artista de 44 años les dio gran lugar a sus temas como solista, al interpretar I Got You, Do I Have To Cry For You y Help Me, además de su más reciente lanzamiento Superman.

Mirá el video de Nick Carter

En más de una oportunidad, Carter jugó con su público, hablando de a ratos en español, o levantando la camiseta de la selección argentina de fútbol con el 10 marcado. “Se siente como en casa; me encanta estar acá”, decía el artista que prometió volver a nuestra tierra.

Cientos de personas disfrutaron del show. Foto: PH @fer.redes

El momento más esperado de la noche llegó cuando Carter regresó con su banda al escenario, luego de fingir su partida por unos segundos. Fue ahí que empezaron a sonar los tres últimos temas de la noche, con dos infaltables que marcaron su paso por la boyband de los ’90, Backstreet Boys: I Want It That Way y Everybody.