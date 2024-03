Marta González le habló a su hijo fallecido en medio de sus problemas de salud

Hace más de dos décadas que a Marta González le tocó enfrentar el peor momento de su vida: la pérdida de su hijo Leandro, que murió a los 29 años en un accidente de auto en Acapulco, México.

Desde ese momento, Marta González desarrolló una resiliencia que la llevó a luchar, entre otras cosas, contra el cáncer de mama. Enfermedad que recientemente volvió a manifestarse por cuarta vez a la actriz. Pero, en esta oportunidad, el cáncer se le extendió a la piel y el cuadro se presenta más complicado.

Marta González tiene 79 años y nuevamente está enferma de cáncer.

Marta tiene 79 años y ya está cansada de pelear contra la muerte y diversas situaciones difíciles que la vida le puso en el camino, como una complicada situación de salud que atravesó su hija María en 2023. Tantos pesares acumulados fueron dejando su huella y la artista no da más.

Así lo manifestó González en su visita a Entre Nos, el ciclo que Tomás Dente conduce en el canal Net TV, donde siempre lleva a sus entrevistados a recorrer los capítulos más sensibles y duros de sus vidas.

“No quiero hacer doler a la gente que me rodea, no quiero que mi hija sufra, que mis nietos sufran, porque me ven cada vez peor”, dijo Marta González a Tomás Dente, en tren de confesiones, a la hora de pensar en su partida.

“Me parece que lo mejor sería morirme de un síncope, la mejor muerte. No quiero ver a la gente sufrir porque uno está sufriendo. Yo tuve a mis dos padres que tuvieron una larga enfermedad y yo decía ‘pero este no es mi papá, no es mi mamá’, porque se convierten en una bolsa de dolor, y te da un dolor tan grande…”, añadió.

Leandro, el hijo de Marta González que murió en 2001 en un accidente en México. Instagram Marta González.

A la vez, Marta González aseguró que no le teme al final porque ansía reencontrarse con su hijo: “No le tengo miedo a la muerte, de verdad. Porque, además, tengo como la esperanza de que lo voy a ver de nuevo a Leandro”.

Entonces, la actriz miró a cámara y dijo: “Cada vez falta menos, querido hijo. Fehacientemente, creo que va a estar mi mamá, mi hermano Gerardo, mi papá, Leandro…a todos los seres que amé”. Marta González junto a sus hijos, Leandro y María. Instagram.

Con respecto al sentido que le encuentra al cáncer, Marta explicó que cree que "tiene que ver con las cosas que uno tapa de lo emocional”. Y dijo: “El año pasado, mi hija estuvo muy mal, y yo me trago las cosas, y esto, creo, que es producto de esto”.

“El otro día leí que el cáncer es de las personas que no perdonan, y yo creo que hay cosas que no me perdono. No los otros, yo. Soy muy exigente conmigo mismo, y ahora digo ´cómo permití esto, cómo no reaccioné´ Me culpo”, agregó.

El desgarrador posteo de Marta González a su hijo Leandro

El 17 de febrero, Marta González le dedicó un sentido posteo a Leandro, su hijo muerto. “Hoy, hace 23 años qué te fuiste, mi vida nunca fue igual, ¡te extraño cada día más! Dejaste en todos los que te tuvimos cerca el halo de tu bondad que se refleja en tu sonrisa, tu alegría de vivir y viviste tan poco”.