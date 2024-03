Gran Hermano reveló qué pasó con Agostina tras abandonar la casa

Este domingo, "la casa más famosa del mundo" tuvo su decimoprimera Gala de Eliminación. Los participantes que quedaron en placa en esta ocasión fueron: Agostina Spinelli; Lisandro Navarro; Juliana Scaglione, mejor conocida como "Furia"; Isabel De Negri; Virginia Demo y Joel Ojeda.

Antes de que Santiago del Moro anunciara a los primeros salvados de la noche, el conductor hizo recapacitar a Spinelli por su polémico comentario realizado hace unos días sobre el atentado a la AMIA.

Agostina realizó un comentario sumamente polémico sobre el atentado a la AMIA. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Después de aquel momento, el presentador comunicó el primer jugador que saldría de placa: Joel. Minutos después corrieron la misma suerte Virginia, Isabel y Agostina, aunque esta última jugadora no se alegró mucho por continuar en el juego. Al final de la noche, se conoció al nuevo eliminado del reality, que fue Lisandro. El participante se fue del programa con el 61,6 % de los votos del público, mientras que "Furia" recibió 38,4 % votos y sigue una semana más en Gran Hermano 2023, algo que no le gustó en absoluto a Spinelli.

Apenas se conoció el resultado, Agostina interrumpió la despedida de Lisandro y le avisó al presentador que no seguirá en el programa. "Santiago, yo voy a dejar la casa en este momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte, de ninguna manera. Yo me voy a ir en este momento", expresó firmemente la participante.

Mirá la charla que tuvo Santiago del Moro con Agostina este domingo

En ese momento, el presentador le dijo: "Agostina, este es el momento de Lisandro, pero si te querés ir en este momento, las puertas están abiertas para vos y el que se quiera ir".

Minutos después, Santiago se comunicó a través de la pantalla del confesionario con Agostina, que se encontraba llorando desconsoladamente. "Agos, esto es un juego que millones de personas quieren entrar. Vos ya llegaste a esta instancia por algo. Yo no te quiero convencer de nada. Si vos te querés ir, como les decía recién, vos y cualquiera que se quiera ir, se puede ir. Sabés que una vez que te vas, y más si vos abandonas el juego, no podés volver. Me gustaría que lo pensarás por lo menos hasta mañana", fue el consejo que le dio el conductor.

La participante dijo que tiene miedo de que Furia la ataque. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Pero Agostina, totalmente negada a la propuesta del presentador, le dijo: "Tengo miedo, Santi, de quedarme. Se lo dije a Gran Hermano ayer, yo no he podido dormir en mi pieza, tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no se si me clava un cuchillo. Me dijo 'te voy a matar' (haciendo referencia a "Furia"). ¿Y vos sabés la cantidad de homicidios, femicidios que existen después de una amenaza? ¿Lo sabés? Las leyes acá están muy mal, o sea, tienen que haber treinta amenazas para que hagan algo. No, gente, primero está mi vida".

Si bien el periodista trató de calmar a la participante, comunicándole que la trasmisión del programa es 24 horas y proponiéndole ir a dormir al SUM sola, ella no cambió de opinión. Santiago del Moro junto al equipo de "El Club Del Moro". Créditos: Instagram Santidelmoro.

Al finalizar el programa de este domingo por Telefe, la trasmisión en vivo del reality por DIRECTV DGO se cortó después de la decisión tomada por Agostina. A partir de ese momento, la incertidumbre reinó en las redes sociales, donde muchos se preguntaban si realmente Spinelli se fue del reality.

Este lunes por la mañana, las dudas se terminaron. Santiago del Moro confirmó en el programa de radio El Club Del Moro que Agostina ya se fue de la casa pese a que intentó hacer que reconsiderara su decisión. "Agostina se fue anoche a la madrugada".