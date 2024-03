El dato secreto del noviazgo de Jorge Rial y la Niña Loly que reveló Marcela Tauro: “Ella a Jorge lo…”

Siempre quedó flotando en el aire un misterio, una incógnita mayúscula sobre los motivos de la separación de Jorge Rial y Mariana Antoniale, pero principalmente se instaló la duda de los factores que la impulsaron a salir corriendo del país y mudarse a Miami.

Recientemente, la Niña Loly reapareció en el plano público con una entrevista que le brindó a Intrusos, que la encontró en Villa Carlos Paz, en una visita furtiva a su provincia natal, en una escapada de su rutina y cotidianidad que se configura en tierras estadounidenses.

Ahí, Mariana soltó un indicio de las razones que pesaron en su balanza para huir de Argentina y que se vinculan con el escarnio público y el peso de la opinión pública: “Yo prioricé mi paz mental. El ambiente es muy cruel y yo, claramente, no estaría preparada para soportarlo”.

En el análisis de los dichos de la cordobesa, Marcela Tauro tomó la palabra en el piso del ciclo de América y sacó a la luz una información poco conocida de la dinámica de la pareja que construyeron Jorge y Antoniale. Claro que la panelista dispone de mucho sustento por compartir esos años muy cerca de Rial, merced a su trabajo en el programa.

De ese modo, Marcela reveló un dato impresionante, que se entrelaza con la postura del periodista, con su semblante y sostuvo: “Yo les les voy a decir una cosa cuando estaban juntos fue la mejor época que tuvo Rial…porque como que ella a él lo humanizó, Jorge hacía su cumpleaños, celebraba”.

Incluso, la histórica panelista de América narró maniobras increíbles que ejecutó Rial por el enamoramiento absoluto de la modelo: “En ocasiones dejó el programa para ir a verla a ella a Carlos Paz, cosas impensadas. Él viajaba mucho. Pero hubo cosas de la pareja”.

El dato secreto de la separación de Jorge Rial y Loly Antoniale

Por su parte, el cronista Pablo Layus aportó otro ángulo de la historia y contó: “Loly ya no tiene más relación con Morena, la hija de Jorge y muy poca con Luis Ventura. Pero ella sufrió que cuando estaba con Rial muchos decían que ella estaba en los desfiles u obras por él; sin embargo, cuando se peleó tuvo que soportar que muchos no la contraten para no ponerse en contra a Jorge. Además en Córdoba, baile que iba, baile que se la vinculaba con un cantante”.