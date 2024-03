Mirtha Legrand opinó sobre la pobreza y los despidos: "Es terrible lo que estamos viviendo"

Mirtha Legrand volvió referirse a la problemática económica y social que transita la Argentina. En esta oportunidad, la diva opinó sobre el porcentaje de pobreza y los numerosos despidos que se hicieron efectivos en los organismos estatales.

"¿Dónde va toda esa gente que han despedido? ¿Qué se hace? Son miles de personas. Es terrible lo que estamos viviendo. Hay que pensar en los demás", planteó este sábado en La Noche de Mirtha (El Trece).

Luego, la conductora reflexionó sobre los números de la pobreza: "Me deprime el país, el país en ciertos sectores. Me deprime saber que hay gente que no come, me deprime muchísimo. Yo siempre pienso en el chiquito que está en la casa y le dice al padre: ‘Papá tengo hambre’. Lo digo porque lo siento".

Acto seguido, José María Muscari, uno de sus invitados, mencionó que se encuentra con cada vez más gente en situación de indigencia y la diva aseguró: "Me da rabia, me da rabia porque este es un país riquísimo y esto no debería pasar".

Recordemos que el presidente Javier Milei confirmó que dará de baja miles de contratos de empleados públicos. "Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”, expresó en el IEFA Latam Forum.

Luego, el vocero presidencial Manuel Adorni especificó que este proceso de revisión será por etapas. En esta oportunidad, serán 15 mil los trabajadores del Estado que se verán afectados. La próxima revisión será dentro de tres meses, tal como estableció el Gobierno nacional a través del decreto 286.