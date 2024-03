La furia de Cinthia Fernández al ver a cuánto le quisieron vender repelente para mosquitos

Los mosquitos y el dengue hace meses que están en la agenda de todos los argentinos. Desde la invasión de mosquitos hasta la actual epidemia que azota a Argentina, principalmente para quienes viven en Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), estos temas tocan a todos, incluso a los famosos y sus familias.

Sin dudas, la oferta y demanda de los repelentes están en alza y los precios cada día aumentan un poco más. Sumado a ello, aparece la falta de insumos en varios lugares por lo cual, en medio de esta situación, Cinthia Fernández expresó su indignación en sus redes sociales: "Yo solo quiero saber, ¿dónde se consigue Off?".

Entre los comentarios que recibió se encontraron algunos como: "Y porque tiene que ser OFF ? Hay otras marcas Cin", "Tenés que levantarte temprano e ir a comprar"; aunque también le brindaron algunas variantes: "Yo empece a usar agua con vainilla y me va bien", "A preparar repelente casero, no queda otra. Vainilla,alcohol y agua".

En las últimas semanas, el precio de los repelentes para mosquitos aumentó por la alta demanda. Por esa razón, Cinthia Fernández manifestó su enojo por lo que quisieron cobrarle. “No hay caso, somos unos cabeza de termo”, lanzó ella sin filtros en sus redes sociales.

“Alguien que me explique qué es esta locura de que te cobren 50 lucas por pote”, lanzó muy indignada la mediática en su perfil de Instagram, donde la siguen 6.2 seguidores, luego de ver el valor actual de estos productos contra los insectos, que también están en falta en muchos lugares.

En la publicación que subió a sus historias de Instagram, se pueden ver tres aerosoles de este producto para combatir a los mosquitos. Según compartió Cinthia Fernández, el precio que encontró en internet de este pack de “extra duración” era de $149.000.

Por el elevado costo, y la escasez de los repelentes, surgieron varias alternativas caseras. Una de las recetas más populares incluye extracto de vainilla; mientras que también se usa la lavanda, la citronela y el eucalipto.

Otros productos que dan resultado son: Aceite de eucalipto de limón, aceite de canela, de tomillo, de menta griega, de soja, del árbol del té, Geraniol y aceite de neem.