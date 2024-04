De qué manera promocionaron la llegada de Lali Esposito a la TV española

Sin dudas Lali Espósito tiene una conexioón muy especial con el público de España, el cual se sigue fortaleciendo. Es que en el país europeo grabó la serie Sky Rojo, colaboró con el popular ciclo El Hormiguero, produjo todo su último disco y ahora se prepara para debutar como jurado de Factor X, el famoso formato internacional que busca nuevos cantantes.

Este nuevo desafio tiene a Lali Espósito muy emocionada, mientras continúa enfocada tanto en su carrera musical como en la actoral, y en estas horas concretó su llegada a Madrid, lugar donde se quedará para grabar el reality.

¡Lali Espósito será jurado del reality español, Factor X! // Crédito: IG - @lali

El canal televisivo español Telecinco, a través de sus redes sociales, comenzó a promocionar el talent show en el que la cantante volverá a ocupar el rol que tuvo en La Voz Argentina durante dos temporadas, motivo por el que tendrá que instalarse durante unos meses en Madrid y en su llegada a la Madre Patria fue recibida por sus fans que celebraron tenerla por sus tierras.

Los cantantes Vanesa Martin, Abraham Mateo y Willy Bárcenas estarán acompañando a la cantante en un certamen que, en sus diferentes temporadas alrededor del mundo, lanzó con X Factor las carreras de los One Direction, como Harry Styles, Zayn Malik y Loius Tomlinson; Fifth Harmony y el la proyección que tuvieron Camila Cabello y Normandi; la banda Little Mix además de Leona Lewis, Olly Murs, Fleur East, entre muchos otros.

Mientras que las tres temporadas españolas, dos en la señal Cuatro y una en Telecinco, impulsaron las carreras de Leire, actual vocalista de La Oreja de Van Gogh, Mario Jefferson, Pol Granch, Angy y María Villalón. Después de 6 años fuera del aire, el ciclo regresará con la conducción de Ion Aramendi y la incorporación de nuevos jurados.

Lali Espósito llegará a ponerle todo su encanto y talento a la competencia y sus fanáticas captaron el momento en que la artista llegaba al Aeropuerto de Madrid. De muy buen humor, con una gorra y buzo, charló con sus admiradoras, que le regalaron huevos de Pascuas, y celebraron que esté en el país por el programa de TV. “Buen viaje. Ojalá disfrutes de la experiencia. Felices pascuas’. Gracias. Qué lindas. Me lo llevo”, leyó junto a una tarjetita que le habían puesto sus fans a los chocolates. “Bienvenida, Lali. Felices de acompañarte en esta nueva aventura”, celebró su fandom en las redes por el nuevo paso de la cantante.

En cuanto a sus compañeros que oficiarán de jurado junto a Lali Espósito, Willy Barcenas es uno de los integrantes del dúo Taburete y su primera experiencia en televisión fue en 2022 cuando tuvo una participación en la segunda temporada de The Masked Singer donde se convirtió en subcampeón. Por su parte, Abraham Mateo tuvo varias apariciones en ciclos de televisión, llegó a coconducir el ciclo Cover Night, además de haber sido telonero de los One Direction en su paso por España, Perú y Chile.

Con una extensa carrera como actriz y cantante, Vanesa Martin también se suma a X Factor de España. De todos los jurados es la más experimentada en este tipo de competencias televisivas. Fue coach y asesora en La Voz Kids, como así también fue jurado en la novena temporada de La Voz y fue una de las investigadoras de The Masked Singer.