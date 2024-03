Qué hizo el hijo de Morena Rial al enterarse que tendrá un hermanito

Morena Rial dejó a toda la farándula de cabeza luego de confirmarse la noticia de que se encuentra embarazada. La mediática está a la espera de su segundo hijo, el primero que tendrá con Matías, un boxeador con el que lleva varios meses saliendo y a quien blanqueó hace apenas unas semanas.

La noticia fue confirmada por Luis Ventura, quien desde hace muchos años tiene una cercana relación con Morena Rial -sobre todo después del distanciamiento de ella con su padre, Jorge Rial-. Sin embargo, a la influencer no le gustó nada que trascendiera la información de su embarazo.

Morena Rial está embarazada de su segundo hijo.

“Confirman cosas que no tendrían que haber confirmado. Las embarazadas, las madres, suelen esperar un tiempo prudencial para hablar de su embarazo o de su vida porque nunca se sabe qué puede pasar. No estoy ni de tres meses”, blanqueó en una nota con Socios del espectáculo.

“Hace un año y medio perdí un bebé y ahora tengo que esperar un tiempo para decirlo, pero un infeliz confirmó cosas que no tenía por qué hacerlo. No me respetó. Es un pelotu… que tendría que haber respetado mi decisión. Es una locura todo esto. No tiene noticias y por un minuto de fama tira esta bomba. Es un acelerado”, siguió cargando contra Luis Ventura.

Enfurecida con la situación que quería mantener en secreto por al menos un tiempo más, la mediática sentenció: “Le dije que no me hable más. Si me habla es para bardearlo. Esto tiene que confirmarlo la madre, el padre o en este caso Fran, que es familia. No tiene por qué hablar él”.

Aún así, con el misterio ya revelado, ahora Morena Rial deberá seguir su proceso de gestación como ya tenía planificado y por estas horas comenzó a compartir con sus seguidores algunos detalles del feliz momento que está viviendo.

Morena Rial contó la reacción de Francesco al enterarse que tendrá un hermanito.

En este punto, habló sobre cómo reaccionó su hijo Francesco ante esta noticia: "Él está muy feliz. Imaginate que me dice que lo quiere llevar a pasear a la casa del padre. ¡Claro que no lo voy a dejar! Pobrecito, él no entiende. Con Facundo no mejoró la relación".

Cabe destacar que Morena Rial se convirtió en madre de Francesco Benicio, su primer hijo, en marzo de 2019. El niño es fruto de la relación que sostenía con Facundo Ambrosioni. Ahora, la historia de la mediática empieza a tejer un nuevo capítulo respecto a la maternidad.