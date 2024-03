Morena Rial arremetió con fuerza contra Luis Ventura

En una reciente entrevista para el programa “Socios del Espectáculo” de El Trece, Morena Rial arremetió con dureza contra Luis Ventura luego de que el periodista revelara que la influencer estaba embarazada. Ante el cuestionamiento sobre su embarazo, la hija de Jorge Rial aclaró la situación. “La verdad que confirmaron cosas que no tendrían que haber confirmado”, dijo.

“Las madres esperan un tiempo prudencial para hablar de su embarazo porque uno nunca sabe qué puede pasar, yo hace un año y medio perdí un bebé y tengo que esperar tiempo prudencial para decirlo”, expresó Morena Rial.

Morena Rial trató de "infeliz" a Luis Ventura luego de que el periodista confirmara su embarazo. Foto: Internet

Fue entonces cuando la futura mamá descargó su artillería contra Luis Ventura, quien había confirmado su embarazo sin que ella haya dicho nada aún a los medios. “Un infeliz vino a confirmar las cosas que no tiene por qué confirmar, gente que no tiene por qué me respetó y él que tendría que haberlo hecho no me respetó”, dijo enojada.

“Es un pelotudo acelerado que por un minuto de fama lo hizo o porque no tenía ninguna noticia tiró esa bomba. No tiene por qué, yo no estoy ni si quiera de tres meses”, dijo visiblemente indignada.

Morena Rial le había pedido a Luis Ventura que no cuente sobre su embarazo. Foto: Instagram/ Morena Rial

Morena Rial le pidió a Luis Ventura que no diga nada de su embarazo

En el mismo programa, Morena Rial reveló que le había pedido a Luis Ventura que no dijera nada de su embarazo, sin embargo, a pesar de esta solicitud, el periodista lanzó la bomba. “Estoy enojada con Luis, es como una traición, es más, le dije ‘no hables’ y ahí está. Aparte creo que lo tiene que confirmar una madre, el padre o de última Francesco, mi hijo”, dijo Morena.

Así reaccionó Francesco, el hijo de Morena Rial, ante la noticia de su embarazo

Por otro lado, en la misma conversación con “Socios del Espectáculo, Morena Rial contó cómo reaccionó su hijo Francesco al enterarse que tendría un hermanito.

Morena Rial espera a su segundo hijo. Foto: Internet

Ante la consulta de los conductores sobre si Francesco sabía que estaba un hermanito en camino, Morena Rial contestó con sinceridad. “Sí, más vale. Está muy contento, dice que lo quiere llevar a pasear a la casa del padre”, dijo.

Sin embargo, Morena se mostró indignada ya que su relación con Facundo Ambrosini, padre de Francesco, sigue tirante. “No mejoró nada, bolude… no”, dijo la hija de Jorge Rial. “Ya me están pidiendo demasiado, tengo que ser como la madre Teresa de Calcuta perdonar a todos los pelot… en esta vida”, finalizó Morena Rial.