La tierna foto de Nequi Galotti con su primer nieto

Luego de durísimos golpes, como fue el suicidio de su ex pareja, Nequi Galotti tiene grandes motivos para sonreír por estos días, ya que se convirtió en abuela por primera vez, con el nacimiento de Simón.



El nuevo integrante de la familia es hijo de Luis, el mayor de los herederos de la ex modelo, fruto de su amor con Luis Rusconi. Muy feliz y emocionada, la ex modelo compartió una tierna foto en Instagram.

Nequi Galotti compartió la primera foto de su nieto Simón. Foto: @nequigalotti.



Nequi Galotti estuvo casada con Luis Rusconi, con quien tuvo a sus hijos Luis y Miguel. Años después conoció a Bartolomé Mitre, a quien definió como el amor de su vida; de ese amor llegó al mundo Santos, su hijo menor.



Luego de varios golpes, como el suicidio de su ex pareja, de quien se había separado en muy malos términos, Nequi Galotti está intentando volver a sonreír. Y si hay alguien que por estos días la está ayudando y mucho en esa búsqueda es el pequeño Simón.



“Mi nieto Simón”, escribió Nequi Galotti en el feed de su Instagram, para acompañar la hermosa foto en la que está sosteniendo en brazos al nuevo integrante de la familia, que también miraba a cámara, junto a su abuela.

Nequi Galotti y sus hijos.



Entre los comentarios del posteo que lleva acumulados casi 22 mil likes, Nequi Galotti recibió los mensajes de varias famosas, como Graciela Alfano, Julieta Camaño y Majo Martino, quienes destacaron lo “hermoso” del pequeño Simón.



Luego de quedar viuda hace cuatro años, la ex modelo intentó rehacer su vida, aunque todavía sin éxito. No obstante, ahora tiene una nueva razón para sonreír cada día, con la llegada de su primer nieto, de quien ya está disfrutando en su nuevo rol de abuela.