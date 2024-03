La terrible pelea de La Tora y Romina Uhrig en El debate de los ex: “Es un escándalo”

La casa de Gran Hermano 2023 se encuentra más picante que nunca luego de la pelea que protagonizaron Juliana 'Furia' Scaglione y Catalina Gorostidi. Una amistad que parecía eterna ahora aparece con riesgo de romperse para siempre, y esto generó un picante debate entre Romina Uhrig y La Tora Villar.

Está claro que Furia y Catalina hoy son las dos más importantes parcialidades dentro de Gran Hermano. Tras el controversial paso de Alfa por la casa y con la intención de dividir aguas entre las dos amigas, ahora esta poderosa alianza dio un giro de 180° y por estos días se encuentran en veredas muy diferentes.

En este contexto, la audiencia y los analistas debaten varias teorías. Algunos defienden a la doble de riesgo que desde el primer momento dijo jugar sola, mientras que otros se ponen del lado de la médica pediatra por sentirse traicionada en su amistad.

El conflicto ha dividido aguas dentro de los fanáticos del programa, e incluso dentro del fandom de Furia que perdió varios adeptos por esta pelea. Y este viernes en La noche de los ex mientras debatían la influencia de Alfa dentro de esta amistad quebrantada se dio un fuerte choque entre Romina Uhrig y La Tora que terminó con el llanto de esta última.

Todo comenzó cuando la exdiputada quiso defender a su amigo de los horribles comentarios que hizo dentro de la casa y su violento accionar. “Cata todo el tiempo lo pinchaba”, dijo, buscando justificar lo que pasó con el hombre de la bandana.

“Cuando Alfa se empezó a sentir mal, ella le dijo que se muera, festejó esa situación. Además siempre lo buscaba y le decía viejo de mierda. Entonces, si a vos no te gusta que te ataquen, no atacas”, agregó la oriunda de Moreno. Sin embargo, estas palabras no cayeron nada bien en La Tora.

“Tuvo comentarios sobre ella horribles y misóginos. Una cosa es un juego y otra cosa es que él le diga a ella petera o que se quiere voltear a alguien. Estamos todos locos”, lanzó incrédula la oriunda de Berazategui, dilapidando a Alfa.

El conflicto entre Furia y Catalina tras el ingreso de Alfa.

Y agregó: “Por eso la gente se pone del lado de Cata, y digo que subió su imagen porque evidentemente algo pasó. Al Chino le hizo comentarios xenofóbicos y a Manzana por la gordura”. Con esto último recordó que el hombre de la bandana no solamente se peleó con Catalina, sino que tenía a toda la casa en contra en su visita (la única que lo bancó fue Furia).

Al ver que la pelea subía de nivel, Robertito Funes Ugarte pidió que muestren un poco de la fiesta de la casa para salir del vivo y tratar de calmar a ambas jugadoras. Al volver, remarcó que todos eran compañeros y se respetaba la opinión de ambas, pero cuando le quiso preguntar a La Tora si tenía algo para decir la joven quebró en llanto.