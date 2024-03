Caso García Belsunse: Ricardo Canaletti no está de acuerdo con la sentencia

El caso del asesinato de María Marta García Belsunce, conocido como "El Crimen del Country El Carmel", ha sido uno de los casos más mediáticos y polémicos en la historia reciente del país. Después de más de 21 años de investigación, la Justicia finalmente ha dictado sentencia, encontrando a Nicolás Pachelo como único culpable y condenándolo a cadena perpetua.

Sin embargo, esta decisión no ha sido bien recibida por todos. Uno de los críticos más vehementes ha sido el reconocido periodista Ricardo Canaletti, quien siguió de cerca el caso desde sus inicios. En una entrevista en el programa de Carmen Barbieri, Canaletti expresó su desacuerdo con la sentencia y criticó duramente lo que considera una muestra de los problemas en la Administración de Justicia en Argentina.

María Marta y Carrrascosa.

Ricardo Canaletti cuestionó la decisión de la Justicia al señalar a Pachelo como el único culpable, recordando que durante años se consideró a Carlos Carrascosa como el responsable del crimen. "¿Cómo Pachelo? ¿Ahora es Pachelo? ¿No era Carrascosa? ¿No hubo cinco tribunales que dijeron que Carrascosa era el culpable?" se preguntó Canaletti, visiblemente molesto.

El periodista también hizo referencia a las múltiples idas y vueltas en el caso, destacando que Carrascosa fue condenado a cadena perpetua por varios jueces antes de ser finalmente liberado. "Carrascosa tuvo muchos buenos jueces. Diez, ponele. Y le dieron cadena perpetua. Pero después de mucho tiempo y mucha plata tuvo un juez bueno que lo liberó", señaló Ricardo Canaletti.

Ricardo Canaletti no olvida la vez que le hizo una nota a Carrascosa tras su excarcelación.

Además, Ricardo Canaletti expresó su frustración por no poder señalar abiertamente quiénes considera los verdaderos responsables del crimen debido a las implicaciones legales que esto conlleva. "Yo no puedo decir quienes son los que para mí son culpables porque no coincide con lo que dice la justicia entonces te llueven las cartas documentos y no tengo ganas de comerme un juicio", afirmó.

En cuanto a la actitud de Carrascosa tras su liberación, Ricardo Canaletti mostró su sorpresa al encontrarlo aparentemente tranquilo y relajado. "Una vez le fuimos a hacer una nota a Carrascosa en una excarcelación que le habían dado y esperaba encontrarme con una persona destruida. Y resulta que el tipo estaba tomando whisky lo más tranquilo", relató el periodista.