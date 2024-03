Beto Casella reveló con qué figura de la televisión Jorge Rial tiene "una cruzada personal"

No es para nada una noticia que los conductores de la televisión argentina tienen enfrentamientos silenciosos por algunas cuestiones de ego, en la mayoría de los casos. En ese contexto, en las últimas horas Beto Casella reveló con qué figura tiene “una cruzada personal” Jorge Rial.



En su visita a Socios del Espectáculo, el conductor de Bendita TV habló sobre su nuevo desafío profesional, que lo tendrá en Bondi, el nuevo canal de streaming lanzado por Mandarina Contenidos, pero también fue consultado sobre Marcelo Tinelli y la crisis de América.

Beto Casella contó que Jorge Rial tiene una "cruzada personal" con una figura de la televisión.



A Beto Casella le preguntaron en el programa de Canal 13 qué pensaría de la posibilidad de que Marcelo Tinelli desembarque en la pantalla de El Nueve. “¡Que venga! Yo no sé cómo está el tema de los cheques, pero es cierto que al único que llamó para aclararle fue a mí”, respondió.



“Es que él te quiere, me lo dijo a mí”, le comentó Adrián Pallares, uno de los conductores de Socios del Espectáculo. “Bueno, yo desde que él me llamó para aclararme, lo tomo con pinzas, pero hay algunos que lo tienen apuntado especialmente”, siguió Beto Casella.



En ese contexto, el conductor de Bendita TV reveló que Jorge Rial está enfrentado, de manera silenciosa, con Marcelo Tinelli, aunque también deslizó que podría ir más allá y que el histórico líder de Intrusos también tuviera cuentas pendientes con América, directamente.

Jorge Rial mantiene una "cruzada personal" con Marcelo Tinelli, según Beto Casella.



“Jorge Rial tiene una cruzada personal con Marcelo. Bueno, no sé con el canal o con él. Y Marina Calabró también. Para mí es importante que no tenga problemas con la gente y entiendo que está más o menos al día”, remarcó.



La referencia se dio en el marco de los constante conflictos que mantiene América con los trabajadores a raíz de algunos recortes presupuestarios, que no se detendrían en los 30 despidos que hubo hasta el momento.