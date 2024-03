Marina Calabró confesó por qué no quiso acompañar la gestión de Javier Milei

La carrera de Marina Calabró iba a dar un giro rotundo, si aceptaba la oferta para ser parte del gobierno de Javier Milei, como vocera presidencial. Sin embargo, ella rechazó este rol dado que analizó punto por punto cómo cambiaría su vida tanto en lo personal como en lo profesional.

De hecho, Marina Calabró se sintió complacida de que la hayan tomado en cuenta para este puesto, así que solo agradeció la oportunidad y prefirió continuar con sus labores comunicacionales. Ella relató esta experiencia a través de Canal Extra TV, para el programa Siempre Primicias. Al frente del micrófono contestó a la pregunta: “El Presidente te quiso como vocera, ¿cómo fue tomar la decisión de no aceptar?”.

Marina Calabró rechazó ser vocera presidencial.

“Nunca di muchos detalles porque esto es como cuando te llaman para un laburo en la televisión y vos decís que no y siempre va a haber otro que dice que sí y queda como la segunda opción. Meterse en política es estar dispuesta a hacer un cambio de vida”, señaló Marina Calabró.

Luego Marina Calabró hizo referencia a que aceptar un cargo como este significaba “abandonar una construcción”. “Yo no creo que se pueda volver al periodismo. Probablemente puedas hacer otra actividad, pero cómo volvés al periodismo después de haber sido la vocera de un Gobierno”.

Marina Calabró se aferra al periodismo.

Por supuesto que Marina Calabró no dijo que no de buenas a primeras, sino que lo consultó con amigos y las personas más cercanas. Algunos le decían ‘ni loca' y otros que aceptara con los ojos cerrados. “Todas opiniones que valoro y que por eso las pedí. En el momento resulta tentador y halagador lo que significa el desafío. Pero cuando lo pensás un poco, a mí me llevó mucho esfuerzo y muchos años de laburo construir y me empieza a gustar lo que estoy construyendo”.