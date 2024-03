Agustina Pampin: "El éxito tiene que ser consecuencia de mostrar tu alma"

Agustina Pampín nació hace 25 años en Moreno, en el Oeste de Buenos Aires, y desde su infancia la música es parte de su vida. Con una eximia formación en comedia musical, canto, baile, actuación y música, y luego de un recorrido íntegro en la industria musical y del entretenimiento, la cantante y compositora comenzó su carrera solista.

Agustina, que también cuenta con el título de psicóloga otorgado por la UBA, presentó su primer disco de estudio titulado "Nostalgia". En una carrera vertiginosa ya que hace tan solo un año lanzó "Mi lugar en el mundo", su primera canción, la joven artista se prepara para presentarse el próximo 6 de abril en Camping.

“Nostalgia” es una obra conceptual compuesta por 10 tracks, trabajados junto a reconocidos productores musicales como Cítrico, Xross -uno de los productores de Maria Becerra- y Kevin Borensztein. El álbum explora un abanico musical amplio, protagonizado por su voz, pasando por el amor, la ternura, la sensualidad, la melancolía, la erupción efervescente del deseo, la poesía, las reflexiones y las preguntas sin respuesta que caracterizan a la artista, con un focus track titulado “¿Cómo esquivo lo que tengo adentro?”.

Sentada bajo el sol "recargando energías", Agustina, una confesa amante del cielo y la naturaleza, dialogó mano a mano con MDZ en una distendida y cálida charla que la llevó a conectarse con su ser.

Sin dudas estas canciones buscan resonar en lo más profundo de quienes las escuchen. Cada canción tiene su narrativa y su identidad individual, y a su vez el álbum completo contiene un universo que las abarca a todas. La estética visual y sensorial de “Nostalgia” está plasmada en los videoclips, el arte, las fotos y cada pieza. El agua, el sol, el cielo, la naturaleza, la inmensidad, son algunos de los elementos que componen este mundo de inspiración y ensueño que nos invita a contemplar la belleza de lo cotidiano. En esa intimidad se revela lo más profundo. Con su voz, sus letras y su sensibilidad artística, Agus, se posiciona con sus canciones como una figura revelación en la escena musical argentina. De esta manera, marca un antes y un después en su ascendente carrera.

El próximo 6 de abril en Camping, Agustina Pampin presentará todas sus canciones y probablemente algunas sorpresas. "Tengo muchas ganas porque no toco en Buenos Aires desde la presentación del disco en noviembre. Después estuvimos de gira por la costa y por Córdoba, sin volver a tocar acá así que con muchas ganas", cuenta la cantautora a MDZ.

- En estos meses de gira ¿qué has adquirido, qué has aprendido, desde aquella presentación en noviembre?

- El show se fue poniendo cada vez más lindo. Yo estoy muy contenta con estas giras que hicimos en el verano porque fue armando como una narrativa que el disco la tiene pero me había costado quizás en la presentación del disco, en el show que hicimos en el Cultural San Martín, quizás un poco por nervios o por inexperiencia, darle esa narrativa al show que tiene el disco y se lo fuimos pudiendo dar a medida que fuimos tocando. Entonces fue evolucionando el show y tengo muchas ganas de hacerlo acá en Buenos Aires.

- Es martes se cumplió un año de tu primera canción... ¿Cuándo descubriste que la música es "tu lugar en el mundo"?

- A mí ahora me está pasando algo muy parecido porque estoy como empezando de alguna manera a escribir un disco nuevo y me está pasando algo muy parecido. Cuando escribí Mi Lugar en el Mundo, la saqué sin demasiados planes, la saqué para ver qué pasaba. De repente empecé a encontrar un montón de data detrás de Mi Lugar en el Mundo, como que era parte de algo más grande, no me alcanzaba solo con eso. Empecé a encontrar otras canciones, empecé a encontrar justamente esto que te digo, de la narrativa, que para mí es muy importante en un disco. Un disco para mí tiene que tener una línea narrativa, un cuentito, algo, y me está pasando algo muy parecido ahora. Agustina Pampin fue DJ de la Fiesta Bresh durante varios años.

- La vida te fue llevando por distintos lugares que quizás no eran "tu lugar en el mundo" y recién al sacar esa canción descubriste eso...

- Para mí ser DJ fue totalmente circunstancial, no era lo que yo tenía planeado, ni mi deseo más profundo. Fue algo circunstancial que sucedió, estuvo buenísimo y aprendí mucho. Me dio un montón, pero llegó un punto que me di cuenta de que estaban pasando los años y que yo estaba creciendo y que todavía no estaba haciendo lo que realmente quería.

- Tus letras, videos, fotos, música y tu esencia transmiten una fuerte conexión con la vida, con la naturaleza, con la energía...

- Está como muy plasmado toda la cuestión de los elementos de la naturaleza en el disco, en los videos, en los colores. De hecho, mi paleta de colores intento que sea siempre lo más afín al atardecer. La gama de colores del atardecer desde el cielo más azul hasta el naranja del sol, toda esa gama de violetas y rosas, mi paleta de colores siempre es esa. Yo creo que siempre esa conexión con lo que es más grande que nosotros, como la naturaleza, inspira.

- Tus canciones son muy íntimas, bien de adentro tuyo ¿Las escribías sin pensar que iban a salir o en tu inconsciente sabías que algún día alguien las iba a escuchar?

- Sempre escribí mucho, no sé bien en qué momento se convirtió eso en canción. Siempre todo lo que escribí lo subí en mis redes, en todos lados. Antes de hacer canciones tenía un blog donde subía mi colección de frases propias y ajenas, adoptadas, en las redes. Siempre he subido mucho las cosas que escribo. De hecho, desde mucho antes me siguen un montón de personas que leían lo que yo subía.

- ¿En dónde te ves en un tiempo?

- Me cuesta mucho pensar en que el objetivo sea el éxito. Para mí el éxito tiene que ser consecuencia de mostrar tu alma y que quieran escuchar esas canciones o que quieran consumir tu arte. Yo estoy muy feliz con lo que está pasando, para mí todo lo que vendrá de ahora en adelante va a ser sí o sí maravilloso. Porque ya está, ya cumplí, estoy muy satisfecha con hacer música. Estoy cada vez más transparente en todo sentido. En los vínculos, en la exposición, en redes sociales, en cuanto a la escritura. Me parece que es una linda brújula ser cada vez más transparente.