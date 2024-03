¿Tiene novia? Aseguran que Tini Stoessel estaría en pareja con una famosa colega

Mientras las versiones de reconciliación de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul siguen circulando y de cara al lanzamiento de su nuevo disco, un rumor sobre la vida sentimental de la artista promete generar revuelo. Según indican, la cantante estaría saliendo con una famosa colega.

La joven con la que relacionan amorosamente a Tini Stoessel sería nada menos que Young Miko, la portorriqueña que viene de grabar su Bizarrap Music Sessions 58 y tiene varios hits en su haber.

Tini Stoessel reapareció con un espectacular cambio de look en los premios Lo Nuestro 2024.

La información por ahora es un supuesto y fue difundida por la usuaria de Twitter @afterglowflor, quien se presenta como periodista y productora. En la ex red del pajarito, esta persona expuso su teoría sobre el presente íntimo de la Triple T. "¿Tini estaría de novia con Young Miko?", se preguntó.

De ahí en adelante, esta usuaria explicó su teoría basada en sus fuentes cercanas. "Tini acabó cansada de la relación con De Paul y por eso ella quiso probar con una mujer. Tini le escribió a Young Miko. En enero se lo contó a una muy amiga mía y le dijo que estaba de novia hace tres meses", arrancó.

Young Miko sería la novia de Tini Stoessel.

Además, este romance entre Tini y Young Miko estaría teñido por un drama, porque la familia de la ex chica Disney no estaría de acuerdo con su bisexualidad: "Yo esto de Tini lo sabía, Tini es bi hace bastante. En Miami salió un tiempo con Greta Cozzolino. Estuvo medio en pareja con Lara91k en 2019", señaló.

Aparentemente, la relación de Tini Stoessel con esa influencer habría sido muy resistida por sus padres “hiper conservadores”. Asimismo, aseguran que la familia de Tini, además de oponerse a sus relaciones con otras mujeres, se aprovecharían de su fama.

El rumor bomba que se lanzó sobre Tini Stoessel.

"La familia la vive completamente, todos tienen extensiones de las tarjetas de ella. No le aceptaban que sea bisexual, intentó despedir a su papá como manager y ahí se vino todo abajo", sostuvo. Por último, esta periodista aseguró que Tini y Young Miko se veían desde noviembre y que todo empezó en Miami.

Aseguran que Tini es bisexual y tiene novia.

Tini compartió un desgarrado mensaje sobre su salud mental

Días atrás, Tini Stoessel compartió un mensaje agresivo que le mandaron y publicó una fuerte respuesta hablando sobre su salud mental. "Contame qué te pasó de grave en la vida, reina. ¿Que te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show, ridícula", disparó una usuaria de Twitter. Tini Stoessel le respondió a una usuaria de Twitter que la agredió.

Al verlo, Stoessel no dudó en responderle: "Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer", comenzó.

"No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro. Ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces", cerró Tini, contundente.