Miss Bolivia: "El escenario es un lugar privilegiado para comunicar"

Luego de seis años, Miss Bolivia lanza su nuevo álbum “Bestia”, con nueve canciones que recorren un abanico diverso y potente, atravesando los universos del rap, rock, pop, folk, cumbia y música urbana sin problemas de traducción. Se trata de siete colaboraciones con artistas de estilos múltiples (Cazzu, Eruca Sativa, Perota Chingó, Muerdo, Loli Molina, Piti Fernandez, Romea) y dos canciones en solitario que retoman la estética original de la artista, ponderando el ritmo y el baile a la orden del día.

El álbum está hilvanado por líricas afiladas que interpelan constantemente a quien escucha y recorre temas como el amor, desamor, la soledad, la soltería, y el estado crítico del mundo y la sociedad actual con sus guiones tantas veces tóxicos para las personas. Bestia suena como un gesto de rebeldía y resistencia.

Como en cada uno de sus álbumes, Miss Bolivia versiona algún clásico del repertorio popular, y esta vez ha reversionado la canción foco del álbum es “Qué ganas de no verte nunca más”, popularizado en los 80’s por Valeria Lynch. En esta oportunidad en una atractiva colaboración, Miss Bolivia y Romea (solista y música de la banda Kumbia Queers), le ponen ritmo de cumbia y RKT, agregando líricas de renacimiento a pesar del desamor que la canción original propone.

Miss Bolivia presentará su nuevo disco en Niceto el 11 de mayo.

María Paz Ferreyra, conocida como Miss Bolivia, dialogó mano a mano con MDZ repasando el proceso creativo, el próximo show del 11 de mayo en Niceto y la actualidad política del país.

"Vengo lanzando singles pero necesitaba terminar, cortar, porque si no es eterno. Entonces era tomar la decisión de decir, "bueno, se acaba acá señora, vaya a la sala de partos y termine ese álbum". Escribí un musical en el medio sobre Juana Azurduy y eso fue como hacer otro disco, escribí un libro, estuvo la pandemia también. Creo que fueron varios factores muy importantes, pero ahora estoy muy feliz de haberlo hecho", cuenta sobre la demora de su nuevo disco.

- Tenías la cabeza ocupada con muchas otras cosas...

- Hay algo que tiene que ver con el proceso creativo, que hay cosas que salen así, y hay otras que son más difíciles. Quizás comercialmente la industria muchas veces sugiere que estés sacando cosas todo el tiempo por una cuestión de vigencia, de presencia y bueno, tendrá su lógica, pero no me dejé avasallar por esa lógica. Necesitaba tener otra lógica que es la del proceso creativo y por eso me permití tomarme el tiempo.

- Y finalmente llegó con muchos invitados y canciones increíbles...

- La verdad es que estoy muy agradecida con estas colaboraciones. De nueve canciones, siete son en colaboración. Iban a ser todas colaboraciones, pero en un momento hubo un par de canciones que decían no forcemos, entonces también para respirar un poco me gustaron. Siento que el disco es una paleta muy nutrida, muy rica y diversa y eso lleva al disco hacia distintos universos. Este disco me permitió tomar el riesgo y el desafío de explorar otros universos porque si no, yo me embolo, me aburro y si me aburro yo, imagínate pobre el que escucha, así siempre lo mismo, entonces bueno, a mí me pica, me provoca, me interpela hacer algo distinto.

La tapa del nuevo disco de Miss Bolivia.

- Y eso que te provoca a vos misma creo que lográs también lograrlo en el que lo escucha, porque tus letras te llevan a analizar la realidad...

- En general soy de permitirme que prolifere como la cuestión lírica, el texto, y decir, bueno, voy por acá, quiero escribir sobre esta sensación. No estoy buscando todo el tiempo, no me sale así, soy más de la sábana, del estilo más vomitivo y después soy de la edición, de decir, "uy, esto me gusta, esto lo voy mejorando, me gustan las rimas". Me gusta mucho la cuestión métrica, creo que soy medio obse con eso, entonces ahí sí me tomo mi tiempo. Siento que con las palabras y el ritmo se genera algo.

- ¿Cómo se transmitirá todo esto en el show de Niceto?

- Ahora que salió el disco hace un par de días, empieza la otra era, la era de estudiarlo y aprender a cantarlo porque no es lo mismo aprender a cantar un disco para ir al estudio y hacer tomas y estar quizás sentada cantando, que aprender a meter todo eso en un show. Después de Niceto arrancamos a presentarlo en España con una serie de conciertos, luego volveremos aquí a Argentina y seguiremos presentándolo en lo que es el país y latinoamérica. Estoy muy feliz y la verdad es que me siento más liviana.

- Siendo una mujer comprometida y crítica de la realidad social, ¿Cómo ves la actualidad de la cultura, tras algunos encontronazos con referentes como Lali?

- Pensemos que el escenario es un lugar muy privilegiado para poder emitir, para poder comunicar y hacer uso de eso en momentos tan críticos, donde está en jaque la cultura, los derechos, la autonomía y también hay una dinámica persecutoria. Me parece que hacer uso de esa posición privilegiada de estar en un escenario me parece importante, porque no es defenderse a una sola, es defender a la cultura, estamos hablando algo más macro.

