LIT killah presentó "Carta de despedida" con la colaboración de Milo J

Con la colaboración de Milo J, Lit Killah regresa con material nuevo a través de esta confesión hecha canción que habla sobre ese momento exacto en que uno tiene que materializar el difícil momento de una ruptura.

El artista comenzó 2024 a lo grande con el lanzamiento de “Carta de despedida”, el primer adelanto de lo que será su nuevo trabajo discográfico, nada más ni nada menos que con la colaboración de Milo J, el artista más ascendente de la escena de la música urbana en la actualidad, con producción de RONNY J.

LIT killah lanzó esta canción que es un adelanto de su próximo disco.

“Carta de despedida” no sólo es contundente anticipo del esperado disco de LIT, sino que también encarna uno de los momentos claves en la vida de las personas, ese momento exacto en que la ruptura es inminente y hay que elegir la forma de hacerlo. LIT toma ese momento exacto y lo hace canción.

En este sentido, el artista nos cuenta cómo a veces queremos que las cosas resulten de cierta manera pero la vida nos cambia los planes y terminamos optando por la despedida como la acción más sana.

Mirá el video de la canción entre Lit Killah y Milo J

“Quisiera que esta fuera otra canción, y es una carta para despedirte, amor. Quería decírtelo en la cara pero no me dio, no me dio. El miedo me dijo que no.” confiesa LIT killah en lo que seguramente interpelará el corazón de sus miles de seguidores.