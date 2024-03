El famoso actor internacional que eligió Mendoza como uno de sus destinos preferidos

La provincia de Mendoza es uno de los destinos más elegidos por el turismo nacional e internacional. La tierra del sol y del buen vino enamora a cualquiera que la visita por sus imponentes montañas, bodegas, propuestas gastronómicas y turísticas y mucho más.

Muchas celebridades han visitado la provincia, ya sea para disfrutar de sus vacaciones o filmar alguna película, como Brad Pitt a fines de la década de los '90 cuando grabó Siete años en el Tíbet, y que visitó uno de los restaurantes más importantes de Mendoza. En 2017 también estuvo presente en la provincia el líder de la banda de rock U2, Bono, quien compró una bodega y viñedos.

Brad Pitt y Gwyneth Paltrow estuvieron en un reconocido restaurante mendocino en 1996. Créditos: Instagram Lamarchigiana.

Sin lugar a dudas, la Provincia de Mendoza sabe conquistar el corazón de quienes la visitan y un actor reconocido a nivel internacional lo sabe muy bien.

Famoso por ser uno de los protagonistas de la serie española que duró más de 20 años en la televisión, Cuéntame cómo pasó, Imanol Arias reconoció en una entrevista para el medio Infobae que Mendoza es uno de sus lugares preferidos del país.

Imanol también ha sido parte del elenco de películas argentinas. Créditos: Instagram Cuentametve.

En diálogo con el diario, Arias dijo que su segundo sitio favorito de Argentina es Mendoza "con sus vides y montañas". El primer puesto se lo queda Recoleta, que en algún momento lo consideró "su barrio".

Asimismo, en aquella entrevista confesó que en este momento de su vida prefiere "estar solo": "Eso de enamorarse 'no se da'. Para hacerlo, hace falta una necesidad, un futuro que perseguir. Es verdad que uno tiene 'amistades con exclusividad de algunas cosas'. Sí. Pero hoy valoro otras tantas cosas. Ya no busco ese tipo de irrupciones o deslumbramientos. Ya no busco una familia. Ya he tenido hijos. Ya soy mayor. Ya no sé qué justificaría el compromiso de un matrimonio para elegirlo de nuevo. No le encuentro más sentido", expresó Imanol Arias.